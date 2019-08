CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ André Silva “libera” Correa? (Ultime notizie)

Il calciomercato del Milan potrebbe vivere un triangolo che, dalla Spagna, potrebbe portare Angel Correa direttamente a Milanello. Da tempo l’attaccante dell’Atletico Madrid è stato individuato per regalare una dose sostanziosa di fantasia in più alla squadra di Giampaolo. Qualcosa però si sta muovendo concretamente, e un effetto domino potrebbe sbloccare la trattativa. Un intrigo di mercato che riguarda più che mai il Milan, e che parte dalla voglia dell’Atletico Madrid di tesserare il gioiello del Valencia, Rodrigo. Pronta un’offerta da 60 milioni da parte dei Colchoneros, che porterebbe il Valencia a offrire al Milan almeno 25 milioni per il convitato di pietra dell’estate rossonera, quell’André Silva che con la sua cessione sbloccherebbe definitivamente il mercato rossonero. Quei soldi servirebbero per sferrare l’assalto decisivo a Correa, con l’Atletico Madrid che libererebbe volentieri un attaccante la cui casella sarebbe appunto stata occupata da Rodrigo.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PIACE IL BABY VIGNATO

In attesa del botto finale, il calciomercato del Milan si muove però anche attorno alla possibilità di portare nuovi talenti alla corte di Giampaolo. Uno di essi potrebbe essere quell’Emanuel Vignato che piace a mezza Italia e che nella parte finale dello scorso campionato si è messo in evidenza con la maglia del Chievo. Nonostante la retrocessione dei veronesi sia stata molto precoce, Vignato ha messo in mostra numeri che hanno portato la società veneta a fissare una base d’asta da 8 milioni di euro per concedere il cartellino del suo enfant prodige. Il Milan per ora resta alla finestra per il classe 2000 ma avrebbe un piano già ben definito per portarlo a Milanello. Ovvero, opzionarlo per il 2020 e lasciarlo un anno al Chievo per capire se in Serie B la sua maturazione possa completarsi. Se il Milan sarà disposto a spendere subito per opzionare il ragazzo, l’affare Vignato si farà.

