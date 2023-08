Calciomercato Milan News/ Arriva Marco Pellegrino, il Betis su Saelemaekers (oggi lunedì 21 agosto 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: ARRIVA PELLEGRINO

È fatta per il nono acquisto estivo del calciomercato Milan: sarà il difensore centrale Marco Pellegrino, per il quale si è spesa una lunga trattativa e che arriverà ora a vestire la maglia rossonera. Questa sera il Milan fa il suo esordio in campionato a Bologna; Pellegrino sbarcherà in Italia in concomitanza con la partita del Dall’Ara, mentre domani svolgerà le visite mediche andando a firmare il contratto che lo legherà alla squadra di Stefano Pioli. L’Atletico Platense chiedeva 8 milioni di euro; il Milan è riuscito a chiudere a 3 più bonus, ma nell’operazione è stata inserita una percentuale che spetterà agli argentini in caso di futura rivendita.

Calciomercato Milan news/ Cresce la fiducia per Marco Pellegrino, Colombo in uscita (19 agosto)

Dunque Pellegrino arriva a rinforzare la difesa del Milan: ancora giovane (21 anni), bisognerà vedere quale sarà il ruolo che gli verrà ritagliato da Pioli che in quella posizione può certamente contare su giocatori affidabili, ma che disputando anche la Champions League chiedeva di non avere la coperta troppo corta, soprattutto considerando che Simon Kjaer non è nuovo a problemi fisici (anche gravi) e che certi giocatori come Malick Thiaw non possono essere titolari in tutte le partite. Prosegue dunque l’estate intensissima del calciomercato Milan per quanto riguarda gli acquisti, ma si parla anche di cessioni.

Calciomercato Milan news/ Marco Pellegrino idea low cost in difesa, attenti a Kean! (oggi 18 agosto 2023)

SAELEMAEKERS, NESSUNA NOVITÀ

Una delle cessioni che il calciomercato Milan potrebbe operare è quella di Alexis Saelemaekers: il belga, generosissimo nelle stagioni in cui ha vestito la maglia rossonera, è inevitabilmente chiuso dagli acquisti di Christian Pulisic e Samuel Chukwueze. A volte Stefano Pioli lo ha fatto giocare anche come terzino destro, ma più che altro in situazioni di emergenza; in ogni caso poi dopo aver operato nove acquisti il Milan ha anche bisogno di sfoltire la rosa e provare a monetizzare, anche solo abbassando il monte ingaggi. Dunque, Saelemaekers è in uscita e ci sono dieci giorni per trovare una sistemazione, a meno che non si parli di un campionato in cui il calciomercato in entrata chiuda più tardi.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Adli verso l'addio, possibile soluzione in prestito (oggi giovedì 17 agosto 2023)

Non ci sono offerte concrete sul tavolo del Milan, questo al momento è il problema cui la società rossonera deve fare fronte; tuttavia dalla Spagna viene segnalato il Betis Siviglia come club interessato. La squadra andalusa in questa stagione giocherà in Europa League: potrebbe dunque essere un bel rilancio per Saelemaekers e la sua carriera (anche in ottica nazionale), ma lo stesso Betis al momento deve ancora capire con quale formula andare all’assalto del numero 56 del Milan. Staremo a vedere se arriveranno novità…











© RIPRODUZIONE RISERVATA