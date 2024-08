CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SAMARDZIC NEL MIRINO!

Il calciomercato del Milan non allenta la presa su Lazar Samardzic, continuando a negoziare con l’Udinese. La trattativa procede tra possibili sostituti che potrebbero liberare il talento serbo, nato in Germania, e la questione delle contropartite, che rimane cruciale per sbloccare l’affare. Solo pochi giorni fa, è stato ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Jurgen Ekkelenkamp dall’Anversa, un giocatore che potrebbe idealmente prendere il posto di Samardzic. Il trequartista, classe 2000 e prodotto del vivaio dell’Ajax, era considerato fino a pochi anni fa una delle grandi promesse del calcio olandese e ora cerca di fare un ulteriore salto di qualità dopo l’esperienza in Belgio.

Uno dei principali ostacoli nella trattativa riguarda appunto le contropartite tecniche. L’Udinese ha rifiutato le proposte del Milan, che includevano Yacine Adli e Tommaso Pobega. Il presidente Pozzo avrebbe invece preferito inserire nell’affare uno dei giovani della Primavera, come Kevin Zeroli o soprattutto Davide Bartesaghi, una preferenza già evidenziata dal Messaggero Veneto. Tuttavia, il Milan ha fermamente respinto questa richiesta, considerando Zeroli un elemento chiave per il Milan Futuro, che parteciperà alla prossima Serie C, e lo stesso vale per Bartesaghi.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: FOFANA SI ALLONTANA?

L’interesse del Manchester United per Youssouf Fofana complica l’operazione per il Milan, che vede allontanarsi il centrocampista francese. I Red Devils sembrano disposti a soddisfare le richieste del Monaco, che valuta il giocatore tra i 30 e i 35 milioni di euro. Di fronte a questa situazione, il Milan ha iniziato a esplorare alternative e sembra pronto a puntare su Manu Koné, centrocampista classe 2001 del Borussia Mönchengladbach, il cui cartellino è valutato intorno ai 15 milioni di euro.

Manu Koné è un elemento in crescita, per lui 22 presenze e un gol nell’ultima Bundesliga, oltre ad essere membro della squadra francese che si contenderà la medaglia d’oro alle Olimpiadi contro la Spagna, ed è un profilo che potrebbe suscitare notevole interesse nei rossoneri. L’operazione Koné rappresenta un’opzione più economica rispetto al suo connazionale Fofana, che ai rossoneri costerebbe più del doppio secondo le richieste del Monaco.

