CALCIOMERCATO MILAN NEWS: ATTESA FINITA PER EMERSON ROYAL?

Il calciomercato Milan vede continuare la lunga attesa per l’arrivo di Emerson Royal, senza ancora la fatidica fumata bianca. I rossoneri hanno avuto un nuovo contatto con il Tottenham tramite una conference call che avrebbe dovuto sbloccare definitivamente l’operazione, avviando così la macchina burocratica per lo scambio di documenti e l’organizzazione dell’arrivo in Italia dell’esterno brasiliano per visite mediche e firma del contratto. Il Milan ha avanzato un’offerta di 15 milioni di euro come base fissa più 2 milioni di bonus, non i 3 richiesti dagli Spurs.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Chiesa subito è ancora possibile! Scambio Dumfries-Wan Bissaka? (8 agosto 2024)

Rimangono da sistemare alcuni dettagli relativi alla modulazione della cifra tra parte fissa e bonus, questione che è stata discussa nelle conversazioni odierne ma non ancora completamente risolta. L’operazione non sembra comunque a rischio e il Milan conta di sbloccarla e chiudere l’affare entro la fine della settimana. Emerson, che ha fortemente voluto il buon esito della trattativa, ha già raggiunto un accordo con i rossoneri per un contratto di 4-5 anni (fino al 2028 o 2029) con un ingaggio di circa 3 milioni di euro netti più bonus a stagione.

Diretta Live Olimpiadi Parigi 2024/ quart'ultimo giorno di fuoco in Francia! (8 agosto)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SE PARTE CASEMIRO, UNITED SU FOFANA

Il calciomercato del Milan rischia di iniziare a vedere il Manchester United come uno spauracchio. Dopo aver strappato Joshua Zirkzee al Milan per una cifra poco superiore ai 40 milioni di euro della clausola, i Red Devils hanno messo gli occhi su un altro obiettivo rossonero, il club inglese ha avviato i primi contatti con l’entourage di Youssouf Fofana, ricevendo una risposta positiva nonostante il giocatore avesse finora privilegiato la proposta del Milan.

Il Manchester United sta cercando di trovare una sistemazione per Casemiro, sondato da alcuni club arabi, e McTominay, la cui richiesta di 35 milioni di euro ha scoraggiato il Fulham. Inizialmente, la prima scelta dei Red Devils era l’uruguaiano del PSG Manuel Ugarte, acquistato per 60 milioni di euro, ma la richiesta di 70 milioni del club parigino ha raffreddato l’interesse. Nel frattempo, il Milan non è riuscito a trovare un accordo con il Monaco sulla valutazione di Fofana: il club monegasco chiede 35 milioni di euro, mentre i rossoneri non vogliono superare i 20 milioni di base fissa.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Todibo, è il momento di chiudere. Arthur sblocca Nico Gonzalez (8 agosto 2024)