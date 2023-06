CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Boniface e Luka Romero nomi nuovi per l’attacco (15 giugno 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: 15 MILIONI PER BONIFACE!

Il calciomercato del Milan inizia ad accendersi sui nomi relativi all’attacco. Il club rossonero sta valutando nuovi arrivi per rinforzare il reparto offensivo, e due nomi emergono come potenziali acquisti: Victor Boniface dall’Union Saint Gilloise e Luka Romero, giovane talento argentino svincolato dalla Lazio e recentemente protagonista del Mondiale Under 20. Due elementi giovani che fanno parte idealmente del nuovo corso rossonero, col club che dopo il divorzio da Maldini sta cercando calciatori di prospettiva.

Calciomercato Milan News/ Valverde, idea folle ma non impossibile! Summit per Chukwueze (14 giugno 2023)

Il ritorno di fiamma nel calciomercato del Milan è rappresentato da Boniface, attaccante nigeriano che attualmente gioca per l’Union Saint Gilloise in Belgio. Il giocatore era già stato sondato dai rossoneri nel mercato di gennaio, poi Boniface ha continuato a giocare in Belgio. L’attaccante nigeriano, autore di 22 gol in 55 partite stagionali, ha il contratto in scadenza nel 2026 e il club belga, che ha anche raggiunto i quarti di finale di Europa League in questa stagione, lo valuta tra i 10 e i 15 milioni di euro. Moncada potrebbe presto accelerare la trattativa.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Si lavora per blindare Maignan. In attacco avanza Thuram (13 giugno 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: IDEA LUKA ROMERO

Un altro nome che circola nel calciomercato rossonero è quello di Luka Romero. Il giovane argentino è un talento promettente che ha attirato l’attenzione di diversi club di alto livello. Nonostante la sua giovane età, Romero ha già dimostrato il suo potenziale, e il fatto che si sia svincolato dalla Lazio lo rende un obiettivo interessante per il Milan. Il club biancazzurro non ha trovato l’accordo per il rinnovo col presidente Lotito che ha ritenuto eccessiva la commissione da 5 milioni di euro richiesta da Fali Ramadani, agente del giocatore.

Calciomercato Milan news/ Loftus-Cheek: con Maldini era fatta, ora cosa succederà? (9 giugno 2023)

Il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto in un tweet ha confermato l’interessamento da parte dei rossoneri: “Il Milan vede nel giovane Luka Romero un’opportunità di mercato molto interessante. Il talentuoso argentino, ora free agent, è molto apprezzato dalla dirigenza. Ci sono anche squadre spagnole interessate a lui“. Luka Romero è un classe 2004 che in stagione ha giocato sei partite in Serie A con un gol, realizzato contro il Monza e si è messo in luce nel Mondiale Under 20 con un gol spettacolare realizzato contro la Nuova Zelanda.











© RIPRODUZIONE RISERVATA