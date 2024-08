CALCIOMERCATO MILAN NEWS, AFFARI CON IL CHELSEA

In casa Milan il calciomercato estivo potrebbe ancora regalare qualche sorpresa da qui alla fine della sessione estiva. Secondo le indiscrezioni riportate dal giornalista Fabrizio Romano tramite il suo account su X, i rossoneri starebbero prendendo conto la possibilità di trattare con il Chelsea due calciatori in particolare, ovvero Armando Broja e Trevoh Chalobah, entrambi in partenza dai Blues.

Nelle scorse stagioni i londinesi hanno acquistato tantissimi calciatori ed ora i dirigenti del club britannico starebbero provando a sfoltire un organico decisamente troppo numeroso specialmente se si considera pure l’elevato stipendio percepito dai suoi tesserati. Per questa ragione il Milan potrebbe approfittare della situazione ed inserirsi così da portare a Milanello nuovi elementi che potrebbero seguire le orme di giocatori come Pulisic.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CARDOSO O KONE’ A CENTROCAMPO

La dirigenza del Milan sta ragionando su come migliorare la rosa a disposizione del nuovo allenatore Fonseca entro la fine di questa finestra di calciomercato ed uno dei reparti che vorrebbero sistemare è senza dubbio il centrocampo. Secondo i rumors, il preferito dai rossoneri rimane Fofana del Chelsea ma le alternative non mancano di certo nell’elenco dei papabili per vestire la maglia dei lombardi.

Stando a quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il Milan continua in questo senso a seguire con grande interesse anche i nomi di Johnny Cardoso, di proprietà del Betis di Siviglia, e di Emmanuel Kouadio Koné, sotto contratto con il Borussia Monchengladbach. Lo statunitense ed il francese di origini ivoriane sarebbero dunque i rinforzi utili per la mediana da schierare nella stagione che sta ufficilamente per cominciare.

