CALCIOMERCATO MILAN, IL NOME PER SAMARDZIC

Il calciomercato Milan ha ancora da fare diversi colpi per mettere in ordine la situazione. Al netto di una rosa importante, i rossoneri hanno ancora diverse problemi che vanno risolti al più presto visto l’imminente inizio di campionato.

Uno di questi è il centrocampo. La zona nevralgica del campo è quella su cui il Milan deve ancora puntellare abbastanza e probabilmente non basterà nemmeno un singolo acquisto per risolvere la situazione, ma da qualche parte bisogna pur cominciare.

Se per Fofana continuano i colloqui col Monaco mentre i vari Cardoso e Kone sono defilati, c’è un nome che potrebbe essere più avanti di tutti ed è quello di Lazar Samardzic. Il centrocampo dell’Udinese, vicino all’Inter la scorsa estate, avrebbe già fatto capire che sarebbe contento di unirsi ai rossoneri.

A questo punto manco per l’ok tra le parti dato che i friulani non hanno ancora detto “sì” alla cessione. Quello che manca è un’offerta che convince a pieno l’Udinese, che nel mentre starebbe pensando anche a qualche contropartita.

Dopo aver chiesto Kevin Zeroli, rifiutato con un secco no da parte dei rossoneri che lo vorrebbero impiegare nel Milan Futuro (e del futuro), i bianconeri avrebbero chiesto informazioni per Bartesaghi. Seguiranno aggiornamenti in tal senso.

CALCIOMERCATO MILAN, LE VARIE CESSIONI ROSSONERE

Sono però tanti ancora i discorsi relativi al calciomercato Milan, soprattutto in uscita. I rossoneri starebbero pensando a come sistemare diverse situazioni in sospeso come per esempio quella che riguarda il centravanti Marco Nasti.

Stando a quanto riporta Matteo Moretto, su di lui ci sarebbe forte la Cremonese. Nella prossima settimana, le due parti si incontreranno ma si può già intuire che il Milan possa chiedere l’inserimento di una percentuale sulla futura rivendita, come fu per Brescianini e Maldini.

Un po’ più complicate le dinamiche per altri due nomi in uscita che però non si riescono a piazzare. Il primo è Ballo-Toure: il terzino ha richieste solo dalla Championship, campionato che non lo accadrà. L’altro profilo è quello di Origi. Per lui ancora meno richieste, ma con le piste MLS e Super Big turca che potrebbero convincerlo.