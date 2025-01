Calciomercato Milan News: offerto per Theo Hernandez e Fikayo Tomori

Il calciomercato Milan deve far fronte al mercato in uscita che in questi ultimi giorni di mercato potrebbe prendere delle pieghe inaspettate per i tifosi ma anche per la società, sono arrivate infatti offerte inaspettate per giocatori importanti della rosa che la dirigenza dovrà prendere in considerazione. La prima riguarda Theo Hernandez, il terzino francese non sta disputando una buona stagione e la fatica nel trovare l’accordo sul rinnovo del contratto, in scadenza nel 2026, fa pensare che il Milan potrebbe cederlo la prossima estate, nelle ultime ore è arrivata però un’offerta da 40 milioni per il calciatore da parte del Como, è difficile però che si concretizzi per volontà di Theo Hernandez.

La seconda offerta arrivata in questi ultimi giorni del calciomercato Milan è quella per Fikayo Tomori, il difensore è stato per settimane all’interno di rumors di mercato in particolare per la Juventus, ma anche per il Napoli, e la società sembrava intenzionata a cederlo per ricavarci una cifra da investire e perché con Fonseca era finito in fondo nelle gerarchie. Ora Sérgio Conceição gli ha affidato la guida della difesa e sembra aver bloccato la sua possibile partenza, nelle ultime ore però si è avvicinato l’Aston Villa con un’offerta di prestito da 2 milioni e un riscatto a 25, difficile che possa concretizzarsi ma il Milan ci ragione.

Calciomercato Milan News: gli addii di Davide Calabria e Alvaro Morata

Il calciomercato Milan poi deve affrontare le situazioni di due giocatori con un difficile rapporto con l’allenatore e che sono finiti ai margini del progetto tecnico, il primo è Davide Calabria che per scelta della società verrà fatto arrivare a scadenza di contratto senza l’offerta di un rinnovo e che ha un difficile rapporto con il tecnico, visto anche dopo la vittoria con il Parma, per via delle sue scelte sulla fascia di capitano. Sul giocatore si è fiondato il Bologna che sta per cedere Posch in Bundesliga e pensa di sostituirlo con Calabria, acquistandolo per pochi milioni, o aspettando che vada in scadenza e prendendolo a parametro zero.

Sempre in questa sessione di calciomercato Milan, il secondo giocatore è Alvaro Morata che sembra negli ultimi giorni aver discusso con Conceiçao per il suo minutaggio e il suo lavoro in campo, questo ha fatto sì che entrambi chiedessero la cessione dello spagnolo che dopo solo pochi mesi potrebbe essere realtà. L’attaccante campione d’Europa però non ha molto mercato e declinato l’interesse della MLS, l’unico club che ha richiesto le sue prestazioni sembra essere il Galatasaray che avrebbe offerto un prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, l’operazione si farà ma il Milan deve prima concludere per un attaccante che lo sostituisca.