CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Calafiori vice-Hernandez. Il Besiktas vuole Saelemaekers (9 agosto 2023)

Il Milan si trova in una fase di ricerca attiva sul calciomercato per trovare un degno vice per Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Fodé Ballo-Touré, il terzino che inizialmente sembrava destinato a questa responsabilità, ha deluso le aspettative e non ha dimostrato di poter sostituire con successo il talento di Hernandez in un ruolo di tale importanza. Le voci di calciomercato indicano che il classe ’97 potrebbe presto lasciare il Milan, essendo in contatto con il Werder Brema per un possibile trasferimento ed è richiesto, sempre in Bundesliga, anche dal Wolfsburg.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Koopmeiners pista viva, Krunic vicino al Fenerbahce (8 agosto 2023)

Tra i potenziali candidati per affrontare questo compito cruciale, il nome di Riccardo Calafiori, ex calciatore della Roma, è emerso come il più idoneo. Le indiscrezioni di calciomercato suggeriscono che il Milan abbia già bloccato il ventunenne e stia cercando di avviare una trattativa con il Basilea. Secondo quanto riferito da Tuttosport, Calafiori sembra avere un vantaggio rispetto a Pasquale Mazzocchi, una piacevole sorpresa proveniente dalla Salernitana in questa stagione.

Calciomercato Milan news/ Musah, le prime parole in rossonero. De Ketelaere verso la Dea ma.. (5 agosto 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ANCHE PER SAELEMAEKERS SIRENE TURCHE

La carriera di Calafiori è iniziata nelle giovanili della Roma quando aveva solo nove anni. Il terzino italiano ha firmato il suo primo contratto da professionista il 16 giugno 2018. Nonostante i suoi sforzi con la squadra giallorossa, non è riuscito a guadagnarsi un ruolo significativo e ha trascorso un periodo in prestito al Genoa, interrotto da un infortunio. Successivamente, il 31 agosto 2022, è stato ceduto a titolo definitivo al Basilea per una cifra di 1,5 milioni di euro.

Nel frattempo, come segnalato da brospor.com, il Besiktas sembra interessato ad Alexis Saelemaekers, esterno destro del Milan. Dopo l’affare concluso con Rebic, che ha recentemente fatto il suo ingresso al Besiktas, il club turco ha nuovamente avviato conversazioni con il Milan per comprendere la situazione di Saelemaekers, classe ’99, proveniente dal Belgio. L’idea sarebbe quella di ottenere Saelemakekers in prestito, con Pioli che rischia di veder partire presto anche Krunic per Istanbul, sponda Fenerbahce.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Musah è sbarcato a Milano. De Ketelaere va a Bergamo (4 agosto 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA