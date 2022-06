Calciomercato Milan News/ C’è l’accordo con Acerbi, le alternative arrivano dal Psg

CALCIOMERCATO MILAN: VICINO IL RITORNO DI ACERBI

Il calciomercato Milan prepara il ritorno di Francesco Acerbi. In uscita dalla Lazio, il difensore della nazionale può tornare a vestire la maglia rossonera dopo 9 anni e mezzo: nel 2012 si era accasato al Milan dopo una buona stagione con il Chievo, ma in sei mesi aveva giocato pochissimo (8 partite) senza mai adattarsi, e così era tornato in gialloblu prima della definitiva esplosione al Sassuolo. Oggi, a 34 anni, Acerbi è pronto al rientro: sembrava ad un passo dalla Juventus ma poi l’affare è sfumato, probabilmente perché non si è trovata la quadra sul passaggio di Daniele Rugani alla Lazio.

Adesso il Milan, che va a caccia di un difensore centrale per puntellare un reparto che ha bisogno di alternative, avrebbe l’intesa con l’esperto calciatore: Acerbi avrebbe scelto la destinazione rossonera per quella che potrebbe anche essere l’ultima tappa della sua carriera. L’affare di calciomercato però non è ovviamente concluso: Claudio Lotito, che pure vuole vendere il suo calciatore per fare spazio ad Alessio Romagnoli (a zero, proprio dal Milan), non ha intenzione di concedere sconti e come sempre trattare con lui sarà tutt’altro che semplice. Staremo a vedere…

LE ALTERNATIVE: DIALLO E KEHRER

Al nome di Francesco Acerbi, il calciomercato Milan accosta anche delle alternative: l’obiettivo come detto è un centrale, a quel punto Matteo Gabbia dovrebbe partire in prestito (su di lui è in vantaggio la Sampdoria) ma Stefano Pioli vuole nomi di qualità che possano eventualmente sopperire alle assenze di Fikayo Tomori, Simon Kjaer e Pierre Kalulu. Thilo Kehrer è per esempio un nome che stuzzica: classe ’96 e dunque ancora relativamente giovane, dal 2018 gioca con il Psg ed è un difensore tatticamente duttile, perché può giocare al centro dello schieramento come anche allagarsi a destra, e come terzino viene quasi stabilmente impiegato nella nazionale tedesca.

Il Psg dovrebbe vendere qualche elemento della rosa dopo aver rinnovato Kylian Mbappé e Kehrer potrebbe fare al caso del Milan; un altro giocatore che i rossoneri starebbero monitorando è Abdou Diallo, e allora si potrebbero prendere due piccioni con una fava visto che anche lui gioca nel Psg, pur se ha messo insieme meno presenze del compagno di squadra resta un elemento cui Mauricio Pochettino si è affidato abbastanza. Dobbiamo aspettarci novità di calciomercato nelle prossime settimane?











