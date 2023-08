CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ C’è Pellegrino per la difesa. Il Fenerbahce insiste per Krunic (16 agosto 2023)

Il calciomercato estivo è sempre ricco di sorprese e novità, e il Milan non è da meno nel rincorrere opportunità per rafforzare la sua rosa. Ultime indiscrezioni provenienti dall’Argentina sembrano confermare l’interesse del club rossonero nei confronti di Marco Pellegrino, giovane difensore centrale dell’Atletico Platense. Secondo quanto riportato da Tyc Sports, il Milan sarebbe impegnato in una trattativa di calciomercato con il Platense per portare il promettente difensore classe 2002 in Italia. La trattativa è guidata direttamente dal presidente del club argentino, Sebastián Ordoñez, che potrebbe viaggiare verso l’Italia nei prossimi giorni per chiudere l’operazione.

Pellegrino, cresciuto nell’Atletico Platense, ha esordito in prima squadra nel marzo 2023, accumulando 17 presenze e un gol. Dotato di forza fisica e abilità in fase di impostazione, Pellegrino rappresenterebbe un investimento sia per il presente, arricchendo il reparto difensivo a disposizione di Pioli, che per il futuro. L’Interesse di calciomercato del Milan nei confronti di Pellegrino si inserisce in un quadro più ampio di rafforzamento della rosa in vista della prossima stagione. Come riportato da Sky Sport, il club rossonero è intenzionato a cogliere le opportunità dell’ultimo tratto di mercato per completare la formazione e definire gli ultimi dettagli.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, KRUNIC ANCORA IN BILICO

Un altro nome che sta attirando l’attenzione è Rade Krunic. La trattativa con il Fenerbahce sembrava essersi arenata, ma secondo quanto riportato da Relevo, il club turco continua a interessarsi al centrocampista bosniaco nonostante gli ulteriori arrivi di Under e Fred. Il Fenerbahce è disposto ad offrire un ingaggio triplicato rispetto a quello attuale di Krunic, ma la distanza economica tra le richieste di calciomercato del Milan e le proposte turche potrebbe complicare la conclusione dell’affare.

Il Milan, d’altro canto, sembra intenzionato a mantenere il giocatore e lavora anche a una proposta di rinnovo per soddisfare le richieste economiche di Krunic. In una finestra di mercato in cui le trattative si fanno incerte e gli equilibri possono cambiare rapidamente, il Milan è chiamato a bilanciare l’obiettivo di rinforzare la rosa con la necessità di gestire le proprie risorse in modo oculato.

