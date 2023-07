CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Distanza per Reijnders. Scamacca, c’è l’offerta (6 luglio 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, GRANDI MANOVRE!

Il Milan sta lavorando duramente sul mercato estivo per migliorare la propria squadra in vista della prossima stagione. Dopo l’arrivo di Ruben Loftus-Cheek, il club rossonero sta conducendo trattative con l’AZ Alkmaar per Tijjani Reijnders, un altro possibile rinforzo per il centrocampo. Tuttavia, per concludere l’affare, il Milan dovrà trovare un accordo con il club olandese, che sembra aver alzato la posta da 20 a 25 milioni di euro. Nonostante questo ostacolo, si percepisce fiducia da parte del Milan, come riportato da Sky Sport.

Un’altra situazione di calciomercato interessante per il Milan riguarda la richiesta del Villarreal per Samuel Chukwueze. Il giocatore nigeriano sarebbe interessato a vestire la maglia rossonera, e la sua volontà potrebbe fare la differenza nelle trattative. Tuttavia, non sono state fornite ulteriori informazioni riguardo a questa situazione. La trattativa per Reijnders è entrata nel vivo dopo che l’allenatore Stefano Pioli è tornato dalle vacanze e ha dato il suo benestare alla dirigenza del Milan. Ciò dimostra l’importanza che il club dà a questo possibile acquisto e l’impegno nel concludere l’affare.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ORIGI PER SCAMACCA

Inoltre, secondo le ultime notizie da Sky Sport, il Milan avrebbe proposto uno scambio al West Ham per Gianluca Scamacca. Il club inglese sembra non essere convinto dalle offerte precedenti del Milan, che prevedevano un prestito con diritto di riscatto. Pertanto, il Milan avrebbe avanzato l’ipotesi di uno scambio tra attaccanti, coinvolgendo Divock Origi. L’attaccante belga, arrivato questa stagione dal Liverpool, non ha impressionato nella sua prima esperienza a San Siro e potrebbe essere ceduto.

Sebbene ci sia interesse per Origi in Turchia, le offerte di calciomercato ricevute dal Milan fino ad ora non sono state considerate valide. Inoltre, sembra che lo stesso Origi sia determinato a riscattarsi con la maglia rossonera nella prossima stagione. La palla ora è nelle mani del West Ham, che dovrà valutare la proposta del Milan. È evidente che il club rossonero sta cercando soluzioni alternative per rinforzare il proprio reparto offensivo e potrebbe essere disposto a considerare scambi per raggiungere i propri obiettivi di mercato, vincendo anche la concorrenza della Roma per Scamacca.

