CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Ekitite-Broja, è ballottaggio. Saelemaekers vuole il Betis (25 agosto 2023)

In queste ultime fasi del calciomercato estivo, il Milan è impegnato nella caccia a un nuovo attaccante che possa rinforzare le fila della squadra di Pioli e fungere da valido vice per Olivier Giroud. La dirigenza, guidata da Moncada e Furlani, sta esplorando diverse opzioni, ma al momento nessuna trattativa è stata portata a termine. Tuttavia, sembra che tra tutti i nomi in lista, Ekitike sia in pole position per occupare quella posizione tanto ambita, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Il giovane attaccante del Paris Saint-Germain è visto come un potenziale rimedio per colmare la carenza evidenziata nella scorsa stagione. Nonostante ciò, al momento non vi sono sviluppi concreti e la dirigenza rossonera sta considerando alternative per non essere colta impreparata.

Il Milan ha già effettuato degli affari con il Chelsea durante questa sessione di calciomercato, acquisendo Loftus-Cheek e Pulisic. Ora, potrebbe essere in vista un altro colpo per rafforzare l’attacco. L’attenzione dei rossoneri sembra essere rivolta a Broja, giovane attaccante albanese che fa parte della rosa dei Blues. Arrivato al Chelsea il 1° luglio 2022, Broja ha un contratto in scadenza nel 2028. Nonostante un infortunio che ha comportato la rottura del crociato, il giocatore sta tornando in forma ed è pronto per affrontare nuove sfide, magari in Italia.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SAELEMAEKERS SPINGE PER USCIRE

Nel frattempo, si avvicinano giornate decisive per il futuro di Alexis Saelemaekers. Il suo addio al Milan sembra sempre più concreto. Nonostante non vi siano offerte ufficiali e concrete, è emersa una differenza progettuale tra l’allenatore Pioli e il calciatore belga. I numerosi arrivi nella rosa rossonera hanno accresciuto la competizione per un posto in squadra, mettendo Saelemaekers in una posizione di rischio per l’esclusione dalla lista e dunque un posizionamento ai margini del progetto rossonero.

Il desiderio di Saelemaekers di intraprendere una nuova avventura con il Betis di Siviglia sembra sempre più concreto. L’accordo di massima per un contratto di quattro anni con il club spagnolo è già stato raggiunto. Il Milan non ostacolerà la sua partenza, ma aspetta ancora un’offerta ufficiale da parte del Betis. Il club spagnolo sembra propenso a tentare un prestito prima di una soluzione definitiva. La cessione di Saelemaekers potrebbe portare nelle casse rossonere una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro, fondamentale per finanziare nuovi acquisti e completare la campagna di trasferimenti.

