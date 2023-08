CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Elitike e Broja per l’attacco, ma Pioli vuole anche un difensore (15 agosto 2023)

Il calciomercato del Milan sta facendo i conti con una questione cruciale: il ruolo di centravanti. I tifosi rossoneri si chiedono chi sarà il vice di Giroud, l’acquisto estivo di punta. In casa Milan sono arrivati quattro attaccanti, ma nessuno di loro è un centravanti puro. La domanda è se Okafor possa essere la soluzione in questa posizione, ma il tecnico Pioli sembra titubante. Il Milan ha già Lorenzo Colombo, un talentuoso attaccante cresciuto nelle giovanili del club, ma è ancora da vedere se i dirigenti e l’allenatore siano pronti a scommettere su di lui come prima alternativa a Giroud. Nella recente amichevole contro il Novara, Colombo ha chiuso la partita con un gol, dimostrando il suo valore.

Calciomercato Milan News/ Alberico Evani promuove i rinforzi: "Fatti innesti mirati" (12 agosto 2023)

Sul taccuino del calciomercato dei dirigenti del Milan sono presenti i nomi di due giovani attaccanti: Hugo Ekitike del Psg e Armando Broja del Chelsea. Ekitike, in uscita dal club parigino, è stato seguito dal Milan già prima del suo trasferimento al Psg. Nonostante abbia giocato nella Ligue 1, il futuro di Ekitike sembra essere lontano da Parigi. Tuttavia, il club dell’emiro del Qatar deve ancora decidere se concedere un prestito o vendere il giocatore per almeno 20 milioni di euro. Questa trattativa richiede ulteriori sviluppi e potrebbe influenzare il calciomercato del Milan. L’operazione Broja, invece, potrebbe essere più fattibile. Il Chelsea potrebbe lasciarlo partire in prestito, considerando anche il suo infortunio al crociato occorso lo scorso dicembre. Nonostante la concorrenza di calciomercato in Premier League, i buoni rapporti tra Milan e Chelsea potrebbero agevolare la trattativa per il giovane attaccante.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Grujić per apportare esperienza. Messias va al Genoa (11 agosto 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, TANGANGA PER LA DIFESA

Nel frattempo, il Milan sta cercando rinforzi anche in difesa. Dopo l’addio di Gabbia, l’allenatore Pioli è in attesa di un nuovo difensore centrale. Le condizioni di Kjaer, che desidera rimanere ma non è una prima scelta, rendono necessario trovare un altro profilo di difensore. Tomori, Thiaw e Kalulu rappresentano le opzioni attuali, ma il Milan potrebbe cercare un nuovo innesto. Tra i profili seguiti, spicca il nome di Japhet Tanganga del Tottenham. Dopo un ritorno agli Spurs, il giovane centrale sembra intenzionato a lasciare il club londinese.

Calciomercato Milan News/ Riecco l'ipotesi Fofana, De Ketelaere all'Atalanta non si sblocca (10 agosto 2023)

Nonostante l’interesse dell’Inter, il Milan è pronto a entrare nella competizione per assicurarsi il talento inglese. La disponibilità di Tanganga a trasferirsi è confermata, ma i dettagli dell’intesa con il Tottenham devono essere ancora chiariti. In conclusione, il Milan sta attraversando un’importante fase di calciomercato, con l’obiettivo di trovare il centravanti giusto e rinforzare la difesa. La dirigenza sta valutando attentamente le opzioni, tra giovani talenti come Ekitike e Broja e giocatori con esperienza come Tanganga.











© RIPRODUZIONE RISERVATA