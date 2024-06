CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ En-Nesyri sorpassa tutti in attacco. Diogo Leite per la difesa (12 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, UN BOMBER MAROCCHINO PER LA PANCHINA?

Il calciomercato del Milan negli ultimi giorni punta forte su un nome per l’attacco ed è quello di Joshua Zirkzee. La questione commissioni, dopo aver comunicato al Bologna la volontà di pagare la clausola rescissoria, rischia però di diventare una vera e propria telenovela, con le rischieste del’agente Kia Joraabchian che rischiano di assestarsi sui 20 milioni di euro. Per questo il Milan si sta ancora cautelando studiando delle alternative e, sfumato Sesko del Lipsia, il giornalista Carlo Pellegatti da bravo specialista di cose rossonere ha lanciato un nome nuovo molto interessante.

Calciomercato Milan/ Sesko rinnova con il Lipsia e si toglie dal mercato (11 giugno 2024)

Si tratta di Youssef En-Nesyri, bomber marocchino di 27 anni che ha fatto le sue fortune negli ultimi anni con la maglia del Siviglia, con 193 presenze e 72 gol in tutte le competizioni con la maglia della formazione andalusa dal gennaio 2020 a oggi. Sua la firma sull’autogol di Mancini che di fatto un anno fa permise al Siviglia di riprendere la finale di Europa League poi vinta contro la Roma. Il costo si aggira sui 20 milioni di euro ma Pellegatti sottolinea un particolare importante, En-Nesyri è in scadenza di contratto nel 2025 e il Milan potrebbe fiondarsi su di lui se la situazione Zirkzee dovesse complicarsi.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Pazza idea Rabiot. Theo Hernandez tra Bayern e Real (11 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, NUOVA IDEA PORTOGHESE PER LA DIFESA

Il calciomercato del Milan rischia di essere assorbito in questi giorni dalla questione centravanti, ma la dirigenza rossonera si sta muovendo anche per la difesa e una nuova idea in salsa lusitana si sta facendo largo in questi giorni. Per rinforzare la retroguardia dell’allenatore in pectore Paulo Fonseca si sta parlando con insistenza del difensore centrale Diogo Leite. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio su Sky, il portoghese classe 1999 in forza all’Union Berlino sarebbe al momento la prima scelta per il colpo di calciomercato da piazzare in difesa da parte del Milan.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Moncada a Londra per Matty Cash. Zirkzee, nodo commissioni (8 giugno 2024)

Diogo Leite è stato nelle ultime due stagioni in Bundesliga uno degli artefici dell’ascesa e caduta dell’Union Berlino, con il club della Capitale tedesca che ha conquistato la qualificazione in Champions League nella scorsa stagione, pagata quest’anno con una salvezza conquistata per il rotto della cuffia. Il venticinquenne centrale portoghese in queste due stagioni ha messo insieme ottanta presenze tra tutte le competizioni, con un solo gol segnato e un assist e l’Union Berlino parte da una base d’asta di 18 milioni di euro per la sua cessione. Il Milan ci sta pensando seriamente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA