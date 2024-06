Calciomercato Milan/ Sesko rinnova con il Lipsia e si toglie dal mercato (11 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SFUMA BENJAMIN SESKO

Prima delusione del calciomercato Milan con uno degli obiettivi per l’attacco che sfuma e si toglie dal mercato. Il calciatore in questione è Benjamin Sesko che ha deciso di rinnovare il suo contratto con il RB Lipsia. L’attaccante sloveno prolungherà il suo contratto e rimarrà in Germania con il Lipsia pronto ad aumentare la cifra del suo ingaggio e renderlo il titolare inamovibile. Come già annunciato dal procuratore Elvis Basanovic, Sesko ha deciso il suo futuro prima di andare in Germania a giocare l’Europeo con la sua Slovenia. Il classe 2003, oltre che dal Milan, era seguito anche da altre big europee con l’Arsenal pronto a fare follie per il suo cartellino. Con 18 reti segnati e 2 assist in 42 partite, Sesko ha attirato i favori di tanti club e sembrava essere il preferito dalla dirigenza del Milan che era pronta a consegnarli le chiavi dell’attacco per il post Giroud. Anche Manchester United e Manchester City sembravano essere interessate alla vicenda Sesko per aumentare la qualità offensiva del loro attacco attraverso ma lo sloveno ha scelto di continuare la sua crescita con il Lipsia alla ricerca di una stagione che lo possa definitivamente consacrare come uno dei migliori attaccanti del mondo.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CONTINUA LA RICERCA PER IL DOPO GIROUD

Il rinnovo di Sesko con il Lipsia, però, rovina i piani della dirigenza del Milan che vede uno dei suoi principali obiettivi sfumare prima dell’apertura del calciomercato. Adesso il calciomercato Milan, dopo la delusione Sesko, si sposterà in Serie A con un all-in su Joshua Zirkzee per strappare al Bologna il talentuosissimo attaccante olandese. La trattativa è ancora in fase di stallo per via delle alte richieste dell’entourage del calciatore che avrebbe chiesto più di 10 milioni in commissioni oltre i 40 milioni che il Milan dovrebbe dare al Bologna per pagare la clausola rescissoria. Con un allenatore ancora da ufficializzare ed un calciomercato che fatica a decollare, il Milan sta preparando la nuova stagione con tanti dubbi ma anche con la consapevolezza di avere una base solida sulla quale costruire un futuro ad alti livelli.











