Calciomercato Milan News/ Fatta per Miranda, può arrivare subito. Torna Gabbia? (oggi 7 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: FATTA PER MIRANDA

Come riportato da Relevo, ripreso poi da SportMediaset che aggiunge altri dettagli, il calciomercato Milan ha chiuso l’affare Juan Miranda: inseguito anche in estate, quando era stato proposto uno scambio con Alexis Saelemaekers, il ventitreenne spagnolo è in scadenza di contratto a giugno ed è già stato bloccato per il prossimo campionato, ma vista l’emergenza infortuni in difesa il Milan sta cercando di chiudere per anticiparne l’arrivo a Milanello. Miranda gioca nel Betis dal 2020: cresciuto nel Barcellona, aveva esordito nella prima squadra blaugrana quando Ernesto Valverde lo aveva mandato in campo in Coppa del Re, ma dopo sole tre presenze nella stessa competizione il club catalano ha scelto per il prestito.

Prima allo Schalke 04, poi appunto al Betis che lo ha anche acquistato a titolo definitivo, ma dovrà riconoscere al Barcellona il 40% del ricavato da un’eventuale cessione. Nonostante il Milan sappia di poterlo acquistare a zero dal primo luglio, Miranda potrebbe e dovrebbe arrivare in rossonero tra qualche settimana sulla base di due milioni di euro; è un terzino sinistro e dunque andrà a coprire la falla del vice Theo Hernandez, visto che il Milan al momento è costretto a schierare un adattato Alessandro Florenzi (il francese deve scalare in mezzo) non certo nelle massime condizioni fisiche. Un affare di calciomercato dunque che si potrebbe concretizzare a breve, aspettiamo per scoprire se sarà davvero così.

TRE NOMI PER LA DIFESA

Come detto però il calciomercato Milan deve pensare anche al centro della difesa: il lungo infortunio di Pierre Kalulu, l’ultimo stop di Malick Thiaw e un Simon Kjaer non al top hanno appunto obbligato Stefano Pioli a spostare Theo Hernandez, segno che adesso l’emergenza è completa anche perché il giovane Marco Pellegrino si è a sua volta fermato. Il nome più vicino al Milan in questo momento è quello di Matteo Gabbia, che ben conosciamo: cresciuto nel vivaio rossonero, è rimasto in prima squadra fino allo scorso anno fornendo anche buone prestazioni, prima di essere mandato in prestito al Villarreal per fargli maturare esperienza in un contesto che potesse comunque fargli giocare le coppe europee.

Gabbia potrebbe tornare a Milanello dopo solo sei mesi di prestito; in alternativa il calciomercato Milan avrebbe segnato il nome di Jakub Kiwior, che ha avuto un grande rendimento nello Spezia e infatti è stato ceduto all’Arsenal, il polacco ha il vantaggio di poter giocare anche davanti alla difesa fornendo così ulteriore versatilità a Pioli. Si pensa anche a Benoit Badiashile, classe 2001 acquistato dal Chelsea che lo ha strappato al Monaco per 38 milioni di euro: qui l’operazione sarebbe più complicata ma è anche vero che il francese ha giocato poco anche a causa degli infortuni, in più le porte di Stamford Bridge girano sempre molto velocemente e quindi chissà cosa potrebbe capitare…











