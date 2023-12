DIRETTA/ Milan Frosinone video streaming tv: ci sono appena quattro precedenti (Serie A, 2 dicembre 2023)

DIRETTA MILAN FROSINONE: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Milan Frosinone evidenzia due squadre che si sono affrontate in carriera soltanto quattro volte. Tra il 2015 e 2019 le due squadre si sono ritrovate l’una contro l’altra in quattro occasioni, due delle quali vinte dalla formazione rossonera. Nel restanti sono terminate con pareggi. La prima volta che le due squadre si sono trovate in un rettangolo di gioco verde è stato il 20 dicembre 2015. Milan che riuscì a ottenere un successo in trasferta con il risultato di 2-4 grazie alle reti firmate da Abate, Bacca, Alex e Bonaventura.

Per il Frosinone i due attaccanti ad andare in gol furono Ciofani e Dionisi. Spettacolo della gara di andata che fu replicato anche nell’atto di ritorno. Risultato di parità 3-3 con un calcio di rigore sbagliato da Mario Balotelli e rimonta nel finale del Milan grazie ai gol firmati da Antonelli e Menez. Terza sfida terminata con un pareggio a reti bianche; ultima giocata il 19 maggio 2019 con successo dei rossoneri con il risultato di 2-0. Ad andare in rete lo spagnolo Suso e il polacco Piatek. (Marco Genduso)

MILAN FROSINONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Frosinone non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa quattordicesima giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

SERATA A SAN SIRO

Milan Frosinone, in diretta sabato 2 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Il Milan si posiziona al terzo posto in Serie A, accumulando 26 punti nelle prime tredici giornate di campionato. Nonostante un inizio positivo, la squadra di Stefano Pioli sta attraversando un momento delicato, con solo due vittorie nelle ultime otto partite in tutte le competizioni. La recente sconfitta contro il Borussia Dortmund ha messo a rischio il percorso del Milan in Champions League, complicando la strada verso gli ottavi. La vittoria in campionato contro la Fiorentina è stata di breve durata, e la sconfitta ha portato anche a un ulteriore problema con l’infortunio di Malick Thiaw, che si unisce a una lista già lunga di giocatori indisponibili, tra cui Rafael Leao e Olivier Giroud.

Il Frosinone occupa la decima posizione in Serie A, raccogliendo 18 punti dopo tredici giornate di campionato. La squadra di Eusebio Di Francesco è una delle piacevoli sorprese di questa stagione, mostrando un calcio moderno e accumulando punti importanti. Con giovani talentuosi come Matias Soulé e il promettente Arjon Ibrahimovic, i gialloblù hanno anche fatto la storia qualificandosi agli ottavi di Coppa Italia. Dopo la vittoria contro il Genoa, il Frosinone si prepara a sfidare il Milan a “San Siro”, cercando di riprendersi dalla recente sconfitta contro l’Inter.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FROSINONE

Le probabili formazioni della diretta Milan Frosinone, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maignan; Calabria, Tomori, Simic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Chukwueze, Jovic, Pulisic. Risponderà il Frosinone allenato da Eusebio Di Francesco con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Monterisi; Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Ibrahimovic, Reinier; Cheddira.

MILAN FROSINONE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.











