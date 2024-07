CALCIOMERCATO MILAN, FOFANA A SORPRESA

Il calciomercato Milan potrebbe subire una grande colpo di scena. L’agente di Fofana, centrocampista del Monaco nonché grande obiettivo dei rossoneri, ha rivelato che il proprio assistito potrebbe anche rimanere in biancorosso.

“La proposta deve andare bene per Fofana, ma anche per il Monaco. Altrimenti anche restare qui sarebbe una possibilità“. Insomma, se il Milan vuole davvero chiudere per il centrocampista dovrà offrire quanto vuole la società monegasca. Sconti non ce ne saranno.

Al momento non ci sono grandi alternative, è risaputo da tempo che Fofana rappresenta la soluzione di qualità e quantità che al Milan manca dai tempi di Frank Kessié dunque per i rossoneri non c’è dubbio che sia la priorità.

Il calciomercato Milan starebbe anche cercando il partner ideale di Alvaro Morata. Lo spagnolo è stato il primo vero colpo di mercato dei rossoneri che hanno sostituto lo slot in attacco lasciato libero da Olivier Giroud, trasferitosi aI Los Angeles.

Le voci che vedevano avvicinarsi Abraham andrebbe riviste dato che la richiesta della Roma di 30 milioni è considerata di troppo dai rossoneri e soprattutto ci sarebbe un inserimento da parte dell’Everton, che accontenterebbe l’attaccante che sogna di tornare nella sua amata Inghilterra.

Salgono invece le quotazioni per quanto riguarda Niclas Fullkrug del Borussia Dortmund. L’arrivo di Guirassy dallo Stoccarda e gli acquisti di Yan Couto dal Girona e Pascal Groß dal Brighton obbligano il BVB a vendere. Ecco che dunque potrebbe essere il momento ideale.