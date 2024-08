CALCIOMERCATO MILAN, FOFANA IN ARRIVO?

Per il calciomercato Milan può essere arrivato il motivo della chiusura definitiva dell’affare Fofana. Il centrocampista francese, inseguito da settimane dai rossoneri nonché priorità assoluta, non è stato convocato dal Monaco.

Questa sera alle ore 20:00 andrà in onda il Trofeo Gamper tra il Barcellona e la squadra monegasca che ha deciso di non chiamare Fofana. Non essendoci problemi fisici o simili viene inevitabilmente pensare al calciomercato.

Il Milan sarà tra le prime squadre a debuttare in Serie A avendo la sfida contro il Torino fissata per sabato 17 agosto alle ore 20:45 e Fonseca vorrebbe chiudere il giocatore del Monaco il prima possibile per averlo a disposizione.

Al momento non c’è stato ancora l’accordo tra le due squadre, a differenza del giocatore che ha rifiutato anche la Premier League pur di vestire la maglia rossonera. Anche per quanto riguarda i termini contrattuali non ci sono problemi.

Il giocatore di fatto aspetta l’occasione giusta per preparare le valigie in direzione Milano, che sia Malpensa o Linate. In ogni caso è previsto a giorni l’ultimo assalto da parte del Milan per mettere nero su bianco il suo trasferimento.

CALCIOMERCATO MILAN, LE DUE ALTERNATIVE

Visto che le vie del calciomercato sono infinite e il Milan non fa eccezione, i rossoneri avrebbero già adocchiato più di un’alternativa a Fofana. Come abbiamo spiegato prima, mai come in questo momento le due parti sono vicine ad un accordo.

Detto ciò, per evitare di frasi trovare impreparati nel caso, il Milan ha messo in preventivo altri due profili vale a dire Manu Koné e Danilo, rispettivamente del Borussia Monchengladbach in Bundesliga e del Nottingham Forest in Premier League.

Per il francese ci vorrà bisogno di uno sforzo decisamente importante dato che i bianconeri di Germania non sono intenzionati a fare sconti. Il brasiliano invece potrebbe partire sebbene la sua valutazione sia intorno ai 25 milioni di euro.