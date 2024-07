Milan, calendario Serie A 2024-2025/ Tutte le giornate, le partite e i big match (oggi 4 luglio)

MILAN, CALENDARIO SERIE A 2024-2025: TORNA FONSECA!

Anche il Milan sta per scoprire quale sarà il calendario di Serie A 2024-2025: la squadra rossonera l’anno scorso aveva iniziato vincendo 2-0 sul campo del Bologna, sembrava una vittoria comoda contro una squadra da metà classifica e invece si era rivelato un grande colpo perché i felsinei sono andati in Champions League. Al netto di questo, il calendario di Serie A 2024-2025 è particolarmente atteso dal Milan perché c’è il grande desiderio di tornare a essere davvero competitivi per lo scudetto, nell’ultima stagione è arrivato un secondo posto ma con l’Inter lontanissima, dunque una vera e propria lotta non c’è stata.

A proposito: una delle prime date che il Milan segnerà sul suo calendario sarà quella del derby, è sempre stato così ma adesso ancora di più perché va ricordato che i rossoneri hanno perso gli ultimi sei, si tratta dunque di tornare a fare risultato in una stracittadina che è diventata una sorta di maledizione e dalla quale naturalmente potrebbero passare anche tante fortune. Staremo a vedere, certamente il calendario di Serie A 2024-2025 sarà importante per il Milan anche per quanto riguarda l’incrocio con la Champions League e poi con la Supercoppa Italiana di gennaio, tra poche ore conosceremo l’intero percorso in questo nuovo campionato.

IL NUOVO CAMPIONATO DEL MILAN

Un altro tema di interesse che riguarda il calendario di Serie A 2024-2025 del Milan è quello della nuova squadra che sta nascendo: intanto, dopo quasi cinque anni ha salutato Stefano Pioli e sull’allenatore parmense ci sarebbe tanto da dire, perché ha comunque vinto uno scudetto e portato i rossoneri in semifinale di Champions League, dunque al netto del calo che c’è stato nelle ultime battute è innegabile che i meriti di Pioli siano stati parecchi. Il ciclo era però terminato, e possiamo dire che giustamente sia avvenuta la separazione; adesso il nuovo calendario di Serie A 2024-2025 sarà un tema per Paulo Fonseca, il nuovo allenatore del Milan.

Il portoghese torna in Serie A dopo il biennio con la Roma, tra alti e bassi: diciamo che non ha fatto malissimo ma forse è mancato qualcosa, soprattutto dopo di lui è arrivato José Mourinho e, almeno sul piano comunicativo e di entusiasmo per il personaggio, c’è stato come un colpo di spugna. Ora Fonseca torna a occuparsi del calendario di Serie A con un’altra squadra, che giocherà appunto la Champions League e che ha l’obbligo di lottare per lo scudetto: non sarà facile anche perché non sono troppi gli allenatori stranieri che il Milan ha avuto in generale e che hanno fatto bene nel particolare, sarà intrigante studiare cosa succederà.











