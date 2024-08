CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PER FOFANA CI SIAMO!

Il calciomercato del Milan è da tempo in trattativa con il Monaco per l’acquisto di Youssouf Fofana. A riguardo, Gianluca Di Marzio ha condiviso gli ultimi aggiornamenti: “Il Milan sperava di poter acquistare Fofana a condizioni favorevoli, considerando che il suo contratto è in scadenza, puntando a non superare i 20 milioni di euro. Tuttavia, il Monaco si è dimostrato un avversario difficile, con richieste iniziali di 35 milioni di euro“. La trattativa è complicata perché il club francese non è obbligato a vendere e sta cercando di creare un’asta per massimizzare il guadagno.

Probabili formazioni Real Madrid Atalanta/ Quote: dubbio Retegui (Supercoppa Europea 2024, 14 agosto)

Il Milan ha certamente delle alternative e non sarebbe sorprendente se alla fine puntasse su un parametro zero di prestigio come Adrien Rabiot. Sarebbe un grande colpo per qualsiasi squadra, anche se richiederebbe un ingaggio elevato. Secondo Di Marzio: “Rabiot potrebbe potenziare significativamente la rosa rossonera. L’Inter non ha bisogno di rinforzi in quella posizione, e le altre squadre italiane sono già coperte o non disposte a spendere tanto per l’ingaggio. In Italia, l’unico club che potrebbe tentare di ingaggiare Rabiot è il Milan“.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Novità Francisco Conceicao, Kalulu fuori nel "Berlusconi" (14 agosto 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CONFERME DA FONSECA SU FOFANA

Il calciomercato del Milan per il centrocampo vede sempre come principale obiettivo Youssouf Fofana del Monaco. Tuttavia, la trattativa per il centrocampista francese è in una fase di stallo, con un vero e proprio braccio di ferro in corso tra i due club. Secondo quanto riportato da *L’Équipe*, Fofana, che ha saltato il Trofeo Gamper contro il Barcellona, continua ad allenarsi separatamente dal resto della squadra, aspettando eventuali sviluppi di mercato.

Il giocatore preferirebbe ancora un trasferimento al Milan, ma l’accordo tra i rossoneri e il Monaco non è stato ancora raggiunto. La vicenda di mercato rimane aperta, e sarà interessante vedere come si evolverà nelle prossime settimane. *L’Équipe* ha anche riportato le dichiarazioni del direttore sportivo del Monaco riguardo alla situazione che resta possibilista al riguardo. Intanto, dopo il trofeo “Berlusconi“, anche l’allenatore Paulo Fonseca ha confermato come la trattativa si in fase avanzata: “Serve un mediano davanti alla difesa? È Fofana il mediano davanti alla difesa… lo sappiamo tutti“.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Arnautovic al Genoa per Gudmundsson. Difesa, si torna su Zeze (14 agosto 2024)