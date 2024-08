CALCIOMERCATO MILAN, SI STRINGE PER FOFANA

Il calciomercato Milan continua a trattare con il Monaco per Fofana. Il centrocampista francese ha giocato ieri nell’amichevole tra i monegaschi e il Torino, disputando tra l’altro anche una prestazione molto positiva in mezzo al campo.

I rossoneri puntano forte al giocatore dato che il suo profilo coincide con ciò che cerca il Milan. Secondo Daniele Longo, la squadra lombarda sarebbe pronta ad offrire la terza proposta per accaparrarsi definitivamente Fofana.

Stavolta si parla anche dell’inserimento di una percentuale intorno al 10% sulla futura rivendita, tentando di sbloccare una trattativa che fin qui sembra stregata dato che il Milan insegue Fofana praticamente da inizio calciomercato.

Bisogna dire che mai come ora il mercato deI rossoneri ha preso il via con le ufficialità di Pavlovic e Morata che hanno dato una bella spallata ad una sessione estiva che fin qui vedeva il Milan come una delle poche senza grandi colpi.

CALCIOMERCATO MILAN, LA FORMULA PER SCUFFET

Il calciomercato Milan starebbe anche gestendo la situazione Sportiello. Il portiere di riserva di Maignan ha subito un infortunio alla mano durante la tournée negli Stati Uniti e ora i rossoneri devono necessariamente acquistare un estremo difensore.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il nome più quotato è quello di Simone Scuffet. Il portiere del Cagliari, ex Udinese, piace ai rossoneri e potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto. Bisognerà vedere cosa decideranno i sardi.