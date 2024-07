CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PAVLOVIC È A MILANO PER LA FIRMA

Vicino ad una fase di svolta il calciomercato Milan che sta per chiudere una delle principali trattative imbastite che ha tenuto impegnata la dirigenza rossonera per quasi tutta l’estate alla ricerca del giusto accordo. Dopo giorni e giorni di trattative c’è la fumata bianca per Strahinja Pavlovic che, nelle prossime ore, diventerà un nuovo calciatore del Milan al termine di un lungo tira e molla con il Salisburgo che si è concluso grazie ad un accordo sulla base di 18 milioni di euro più bonus per il cartellino del centrale serbo. Pavlovic si trova ad un bivio della sua carriera ed avrà l’occasione più grande per poter mostrare il suo valore anche in uno dei cinque campionati più importanti d’Europa dopo aver ben figurato con il Salisburgo e con la nazionale serba.

L’arrivo di Pavlovic, inoltre, offre a Paulo Fonseca un nuovo centrale di difesa con importanti caratteristiche fisiche e la capacità di marcare anche ad uomo per completare un reparto nel quale mancava un calciatore di questo tipo.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CERCATO SCUFFET COME VICE MAIGNAN

Con l’arrivo di Pavlovic, però, il calciomercato Milan non si ferma e prosegue anche seguendo gli avvenimenti durante la tournée estiva che sta vedendo i rossoneri impegnati negli USA in amichevoli di lusso come quella appena giocata contro il Manchester City. Questa tournée, fino a questo momento, ha portato tante nuove difficoltà ai rossoneri che hanno visto infortunarsi gravemente sia Alessandro Florenzi che Marco Sportiello e dovranno intervenire sul mercato per colmare questi due incidenti di percorso.

Per il terzino è già avanzata la trattativa con il Tottenham per Emerson Royal mentre in porta è spuntato il nome di Simone Scuffet di proprietà del Cagliari ed in cerca della grande occasione della sua carriera. I rossoneri stanno sondando il terreno e, nel mentre, hanno chiuso anche per il prestito di Lorenzo Colombo che andrà a completare l’attacco dell’Empoli nella prossima stagione.