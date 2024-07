CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL CAGLIARI PUNTA SILVESTRI E LIBERA SIMONE SCUFFET

Il calciomercato Milan sta lavorando per ultimare la rosa con acquisti che andranno a consegnare a Paulo Fonseca un gruppo ricco di caratteristiche diverse che permettano un lavoro più ampio da parte dell’allenatore. Negli ultimi giorni è nato un caso attorno alla figura del secondo portiere perché Marco Sportiello ha rimediato un profondo taglio alla mano che lo terrà lontano dal campo per circa due mesi. Il sostituto di Maignan, in questi anni, è risultato essere decisivo per via dei problemi fisici del portiere francese che ha dovuto mollare i guanti diverse volte lungo l’arco della stagione. Il nome preferito per sostituire Sportiello è quello di Simone Scuffet di proprietà del Cagliari e reduce da una grande stagione che lo ha portato a guadagnarsi la fiducia di Claudio Ranieri ed il posto da titolare. La trattativa sembra poter andare a buon fine perché il Cagliari stesso è ad un passo dall’acquisto di Silvestri dall’Udinese che andrebbe a liberare lo stesso Simone Scuffet.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, DAVIDE CALABRIA NEL MIRINO DEL GALATASARAY

Si lavora anche in uscita nel calciomercato Milan con i rossoneri che potrebbe cedere anche calciatori inaspettati in caso di offerte congrue e soddisfacenti per la società rossonera. Una di queste offerte potrebbe proprio arrivare dalla Turchia con il Galatasaray che ha messo gli occhi sul capitano Davide Calabria e potrebbe presentare un’offerta nei prossimi giorni con il Milan chiamato a decidere. Emerson Royal è ad un passo dal diventare il nuovo terzino destro dei rossoneri ma Paulo Fonseca ha perso anche Alessandro Florenzi per infortunio e potrebbe ritrovarsi con un altro calciatore da dover comprare sul mercato per coprire ulteriormente il ruolo di terzino destro in caso di cessione di Davide Calabria in Turchia al Galatasaray.