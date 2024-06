CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Gabriel Jesus e Isak sogni in attacco. Florenzi addio? (1 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SI PESCA DALL’ARSENAL?

Il calciomercato estivo del Milan, con Paulo Fonseca al timone, sta esplorando nuove opportunità per migliorare la rosa, soprattutto in attacco e in difesa. Una delle sorprese di questo mercato potrebbe essere l’acquisto di un attaccante proveniente dalla Premier League. Il Milan sta cercando di puntare su un nome di calciomercato di rilievo che possa garantire gol e qualità nel reparto offensivo. Tra i nomi circolati, c’è quello di Alexander Isak del Newcastle United, punta di nazionalità svedese di gran velocità e dinamismo.

C’è anche però un altro nome che stuzzica la fantasia dei tifosi rossoneri. Come rilanciato da Sportitalia, il Milan potrebbe puntare a un big dell’Arsenal come Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano, ex Manchester City, è stato una delle colonne della squadra che ha portato i Gunners a sfiorare il titolo in Premier League. Lo stipendio da 14 milioni di euro l’anno è ovviamente fuori portata per le casse rossonere, ma una soluzione in prestito potrebbe portare l’Arsenal a contribuire al pagamento degli emolumenti del calciatore e allora lo scenario potrebbe clamorosamente cambiare.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, FLORENZI IN PARTENZA?

Il calciomercato del Milan è pronto a vivere un’accelerata anche sul fronte delle partenze e c’è un nome che potrebbe presto dire addio, dopo i saluti già consumati verso Oliver Giroud e Simon Kjaer. Alessandro Florenzi è un altro punto cruciale delle strategie di mercato del club. L’esterno difensivo ha un contratto in scadenza fino al 2025 e dunque questa sarà l’ultima estate in cui i rossoneri potranno monetizzare l’eventuale partenza. Una situazione di calciomercato da tenere d’occhio in casa Milan anche alla luce dell’arrivo del nuovo tecnico, con cui Florenzi ha avuto un rapporto burrascoso.

La decisione di Florenzi di lasciare la Roma ai tempi è infatti maturata proprio per incomprensioni con il tecnico portoghese e alla fine l’esterno è approdato in rossonero, dove ha saputo distinguersi contribuendo anche alla vittoria dello Scudetto nonostante diversi problemi fisici. Sicuramente servirà un incontro con il nuovo allenatore, quando Fonseca sarà ufficializzato, per riuscire ad arrivare a una decisione certa, altrimenti Florenzi potrebbe optare per la cessione con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto.











