CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Theo al Bayern per 80 mln, 4 alternative per Fonseca in attacco! (31 maggio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SI RAFFREDDA LA PISTA ZIRKZEE!

Il calciomercato estivo del Milan ruota attorno ai nomi indicati dal nuovo tecnico Paulo Fonseca. Una situazione che probabilmente vivrà un’accelerata decisiva dopo che sarà definitivamente ufficializzato l’accordo da 2,5 milioni a stagione che porterà l’ex tecnico della Roma, nell’ultima stagione al Lille, a legarsi al club rossonero. Una svolta potenzialmente offensiva per il gioco del Milan e per questo gli investimenti in attacco dovrebbero essere messi in primo piano per accontentare il nuovo tecnico milanista.

La priorità principale del Milan è trovare un sostituto di Olivier Giroud. Tra i nomi in lista, Joshua Zirkzee è uno dei favoriti, anche se l’operazione è complicata dalle elevate commissioni richieste dall’entourage del giocatore e dalla recompra fissata a 40 milioni di euro dal Bayern Monaco. In più nelle ultime ore pare ci sia stato un raffreddamento da parte dello stesso Fonseca. Altri candidati includono Benjamin Sesko del Lipsia, Jonathan David del Lille e Santiago Gimenez del Feyenoord. Una rosa di quattro nomi dalla quale potrebbe spuntare l’identità del nuovo centravanti del Milan, che si dovrà far carico della pesante eredità di Giroud.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IDEE PER LA DIFESA

Oltre all’attacco, il calciomercato del Milan cerca di lavorare per rinforzare anche la difesa dove potrebbe andave via per 80 milioni Theo Hernandez al Bayer Monaco. Emerson Royal del Tottenham è uno dei giocatori sondati per il ruolo di terzino destro. Il brasiliano, noto per la sua solidità difensiva e capacità di spinta sulla fascia, è considerato un acquisto strategico per migliorare la retroguardia rossonera. La dirigenza ha già avuto incontri con l’agente del giocatore e sta valutando attentamente l’operazione.

La squadra di calciomercato del Milan, composta da Ibrahimovic, Furlani, Moncada e D’Ottavio, è al lavoro per rendere il club più competitivo in tutti i reparti. Da non dimenticare la possibilità di arrivare a qualche giovane, considerando anche la partenza di Kjaer e la necessità di ringiovanire il reparto difensivo: si è parlato anche di Igor ma è chiaro che Fonseca vorrebbe affidarsi a profili più dinamici e fisicamente pronti, il Milan del tecnico portoghese dovrà viaggiare ad alti ritmi nella prossima stagione.

