Calciomercato Milan news/ Giampaolo blinda Suso, via Conti! (Ultime notizie)

Suso non lascerà il Milan nel corso di questa sessione estiva del calciomercato. Almeno questa è la volontà di mister Giampaolo, che al termine della sconfitta contro Manchester United ai calci di rigore ha fatto chiarezza sul futuro dello spagnolo: “Per me Suso ha delle doti da fuoriclasse e per quanto mi riguarda il Milan i giocatori forti ha bisogno di tenerli. L’ho detto sia a lui che alla società: sono innamorato, il suo modo di giocare mi fa impazzire ed è uno che può fare la differenza in campo”. Niente Roma quindi per Suso, che dopo le dichiarazioni di mister Giampaolo sembra destinato a rimanere in rossonero. Chi invece potrebbe lasciare il Milan nei prossimi giorni è Kessie. Secondo Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, il centrocampista non rientrerebbe nei piani dell’allenatore: “Con Giampaolo c’è un tipo di gioco diverso, uno muscolare come Kessie lo vuole meno. Ci sta voler cambiare qualcosa”.

Calciomercato Milan News, Manuele Baiocchini su Conti: “Vorrebbe andare via”

Tra le possibili operazioni in uscita del Milan va evidenziato il nome di Andrea Conti. Secondo il giornalista di Sky Sport, Manuele Baiocchini, il giocatore rossonero potrebbe lasciare i meneghini nel corso del calciomercato estivo: “Negli ultimi giorni forse ha capito di avere poco spazio al Milan e vorrebbe giocare con più continuità. Ha avuto un incontro con la famiglia e gli agenti. Gli hanno consigliato di non mollare e continuare, ma nel caso di uscita ci sarebbe il Parma pronto a prenderlo in prestito. Il Milan, nel caso, accetterebbe di darlo solo in prestito”. Con il club ducale Conti avrebbe la garanzia del posto da titolare, quindi la possibilità di esprimere tutto il suo potenziale. Sono giorni decisivi per il suo futuro, seguiranno aggiornamenti sul possibile approdo al Parma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA