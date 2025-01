CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CONFERME PER GIMENEZ

Il calciomercato Milan è concentrato su Santiago Gimenez. L’attaccante del Feyenoord, che ironia della sorte sarà la squadra che affronteranno i rossoneri nei playoff di Champions League, ha manifestato alla società di Rotterdam la sua decisione. Il messicano vuole salutare l’Olanda e l’Eredivisie per approdare in un campionato di livello maggiore come la Serie A. I rossoneri stanno trattando ormai da diversi giorni con il club olandese e presto potrebbe esserci la svolta. Brian Priske, allenatore del Feyenoord, ha in qualche modo anticipato il futuro di Gimenez: “Spero che potremo tenerlo, ma non è solo una mia decisione. Capisco che i giocatori hanno molta ambizione. Fa parte del calcio quando i giocatori vogliono andare alle grandi competizioni, perché è importante avere ambizione”

Calciomercato Milan News/ Calabria e Morata verso l’addio, offerte anche per Theo e Tomori (31 gennaio 2025)

Insomma, anche se qualcuno poteva pensare ad un rallentamento visto il sorteggio che riguarda direttamente le prime due squadre, in realtà Santiago Gimenez è sempre più vicino a diventare il nuovo centravanti del Milan. Andrà dunque a prendere il posto di Morata che d’altro canto firmerà un contratto importante con il Galatasaray mentre Camarda, per completare il discorso attaccanti, andrà al Monza in prestito per 18 mesi ma annullabile dopo 6 dunque alla fine di questa stagione.

Calciomercato Monza News/ Fatta per Camarda dal Milan, arriva anche Castrovilli (30 gennaio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SOFFIATO ALLA JUVE IL BABY TALENTO

Il calciomercato Milan intanto chiude un colpo in attacco. Naturalmente non si tratta della Prima Squadra, ma in ogni caso i rossoneri lavorando anche per il Milan Futuro e dunque ecco il nome di Levis Asanji dell’Union Berlino. Il giovane calciatore, 19 anni, è atteso lunedì a Milano per le visite mediche e porta con sé numeri molto interessanti. Infatti in 51 partite con l’Under 19, Asanji ha collezionato 22 reti e 14 assist, statistiche che fanno ben sperare.

Il quotidiano tedesco Bild lo aveva accostato nel luglio 2024 alla Juventus, spiegando come i bianconeri avessero già iniziato i colloqui per portarlo in Italia. Così non è stato, ma dopo meno di un anno il talentino approderà nel Bel Paese.

Calciomercato Milan/ Morata verso il Galatasaray! Si va all in su Gimenez (30 gennaio 2025)