Calciomercato Milan News: si blocca la trattativa per Santiago Gimenez

Il calciomercato Milan continua ad essere alle prese con la ricerca di un giocatore che possa rinforzare nell’immediato la squadra di Sergio Conceiçao soprattutto nel reparto offensivo, i nomi che sono stati seguiti fino a questo momento sono stati tantissimi, da Marcus Rashford a Joao Felix salvo poi cambiare strategia e passare alla ricerca di una punta con molti gol a disposizione. Il nome del calciomercato Milan che era stato individuato come migliore e come obiettivo principale è quello di Santiago Gimenez, attaccante messicano classe 2001 del Feyenoord, che i rossoneri avevano già seguito questa estate e con cui avevano già avviato una trattativa nei giorni scorsi.

La serata di ieri però ha cambiato le carte in tavola per quanto riguarda l’arrivo di Gimenez a Milano, nell’ultima giornata di Champions League si sono delineate le possibile avversarie negli spareggi per raggiungere gli ottavi e le sconfitte di Milan e Feyenoord hanno portato i due club a potersi incontrare come avversari nel turno intermedio, difficile quindi che gli olandesi vogliano cedere l’attaccante ad una diretta concorrente. La partita con il Lille poi ha regalato un’altra brutta notizia con Gimenez costretto a lasciare il campo per un infortunio e lo stadio in stampelle, non si sa ancora la tipologia e l’entità dell’infortunio ma questa notizia ha fatto tirare indietro il Milan.

Calciomercato Milan News: Tidiam Gomis al posto di Noah Okafor

Il calciomercato Milan poi sta cercando di cedere anche alcuni giocatori ritenuti di troppo all’interno della rosa, soprattutto nel reparto offensivo, Jovic è sul calciomercato nonostante abbia già rifiutato alcune offerte e Conceiçao lo abbia impiegato nelle ultime uscite, l’altro profilo in uscita dai rossoneri è Noah Okafor, che dopo aver fallito le visite mediche con il Red Bull Lipsia, potrebbe essere ceduto in Inghilterra alla corte del Tottenham Hotspurs che lo prenderebbe in prestito con diritto o obbligo di riscatto intorno ai 20/25 milioni.

Per sostituire lo svizzero il nuovo nome del calciomercato Milan ricercato dalla dirigenza rossonera è quello di Tidiam Gomis, esterno classe 2006 francese in forza al Caen con cui ha giocato 20 partite realizzando 2 gol e 2 assist in Ligue 2, il giocatore sarebbe un perfetto sostituto di Okafor e sarebbe l’alternativa a Rafael Leao in quel ruolo e seguirebbe la strategia societaria di prendere giocatori giovani e con un ingaggio basso per farli crescere e in futuro potenzialmente rivenderli a cifre molto più alte. Gomis arriverebbe a titolo definitivo pagando circa 5 milioni di euro.