Calciomercato Milan News/ Giroud a colloquio col Chelsea: l’alternativa è Jovic

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: GIORNI CALDI PER L’AFFARE GIROUD

Sono giornate davvero calde per il calciomercato in casa Milan: la dirigenza rossonera infatti è pronta a fare all in per chiudere l’affare Oliver Giroud, ma il calciatore deve prima convincere il Chelsea a liberarlo a costo zero. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, pare che il francese, terminata l’avventura con la maglia dei Bleus agli Europei 2020, possa già nei prossimi giorni entrare in contatto con la dirigenza inglese, per convincerla a lasciarlo andare a costo zero: ricordiamo che il giocatore ha già un accordo con il Milan, per un biennale da circa 3.5 milioni di euro. Pure va aggiunto che Giroud arriverebbe a Milano solo a parametro zero: la dirigenza rossonera non è intenzionata a trattare con il Chelsea per il cartellino del francese. Si attendono dunque grandi sviluppi già nei prossimo giorni.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, L’ALTERNATIVA È LUKA JOVIC

E mentre dunque si fa rovente l’ipotesi di calciomercato in casa Milan dell’approdo di Oliver Giroud allo spogliatoio di Stefano Pioli già in questa estate, ecco che la dirigenza rossonera preferisce comunque mantenere un atteggiamento prudente e in attesa di ulteriori sviluppi con il Chelsea, continua a vagliare altre ipotesi per il medesimo ruolo. Pare infatti che i rossoneri, nel caso in cui l’affare Giroud non dovesse andare in porto, siano pronti a gettarsi su Luka Jovic, attuale bomber del Real Madrid. Stando alle ultime voci, il giocatore serbo arriverebbe a Milanello sono con la formula del prestito: pure va detto che i colloqui tra la dirigenza del diavolo e quella del club spagnolo sono vivi da diverso tempo (per la questione Brahim Diaz) e non si esclude che al prossimo incontro possa saltare fuori anche il nome dell’attaccante. In più l’agente di Jovic è stato visto piò volte a Casa Milan: davvero il serbo rappresenterebbe una seria alternativa a Giroud per il calciomercato Milan.

