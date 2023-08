CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Grujić per apportare esperienza. Messias va al Genoa (11 agosto 2023)

Il calciomercato estivo è entrato nel vivo e il Milan sta lavorando intensamente per rafforzare la squadra in vista della nuova stagione. Finora, otto nuovi giocatori si sono uniti alle fila rossonere, portando nuove opportunità e competenze alla squadra. Uno dei settori che ha subito una grande trasformazione è la mediana, con tre nuovi volti che promettono di apportare freschezza e qualità al centrocampo. Tuttavia, l’attenzione della squadra sembra essere focalizzata anche su un possibile nuovo rinforzo. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport‘, il Milan avrebbe individuato in Marko Grujić, centrocampista del Porto, una potenziale opzione di calciomercato.

Marko Grujić, nato a Belgrado il 13 aprile 1996, ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili della Stella Rossa, debuttando da titolare a soli 17 anni. Ha poi affrontato diverse esperienze in prestito, prima di essere acquistato dal Liverpool nel 2016. Nonostante un numero limitato di presenze con i Reds, Grujić ha accumulato esperienza giocando in vari campionati, incluso il Cardiff City e l’Hertha Berlino. Dal 2020, si è stabilito al Porto. Con una statura imponente di circa 190 centimetri, Grujić è un centrocampista versatile che può operare sia davanti alla difesa che in posizioni più avanzate.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: GRUJIC VUOL DIRE ESPERIENZA

Grujić è un elemento che garantirebbe affidabilità certa al centrocampo del Milan: la sua esperienza in differenti campionati europei, inclusa la Champions League, ne fanno un elemento affidabile e completo. La sua tecnica di base e la sua visione di gioco lo rendono un elemento prezioso nella costruzione delle azioni. Nonostante le qualità indiscutibili di Grujić, la trattativa non sarà semplice. Il Porto potrebbe chiedere una cifra considerevole per cedere il giocatore, ma il Milan sembra intenzionato a valutare attentamente questa opportunità di calciomercato.

Nel frattempo, sul fronte delle cessioni, si sta concretizzando il trasferimento di Junior Messias al Genoa. Il giocatore brasiliano ha dato il suo consenso al passaggio al club rossoblù e sosterrà le visite mediche nei prossimi giorni. L’operazione è stata definita tra i club: Messias rinnoverà il suo contratto con il Milan e si trasferirà al Genoa in prestito con obbligo di riscatto. Dopo trattative con altre squadre, il Genoa ha sorprendentemente conquistato la firma del calciatore, chiudendo l’affare in un incontro che ha sancito l’accordo. Nella stagione scorsa, Messias è stato schierato in 36 occasioni da Pioli, segnando 6 gol e fornendo due assist. Il suo contributo è stato importante nel cammino verso la vittoria dello scudetto.











