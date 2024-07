CALCIOMERCATO MILAN, SI RAGIONA PER IL DOPO THIAW

Il calciomercato Milan potrebbe essersi sbloccato dopo il colpo Alvaro Morata. Le trattative per Fofana, Pavlovic e Samardzic proseguono gonfie vele, ma adesso il focus rossonero potrebbe essere passato sulla trattativa per Thiaw.

Il Newcastle ha infatti messo sul piatto 30 milioni più 5 di bonus che starebbero facendo vacillare il Milan. Il tedesco è reputato un giocatore titolare da Fonseca, ma l’offerta dei bianconeri d’Inghilterra tenta parecchio i rossoneri.

Nel dubbio, in attesa delle valutazioni necessario, La Gazzetta dello Sport illustra quali sarebbero le alternative di calciomercato del Milan: la prima in ordine di preferenza è Igor: l’ex Fiorentina, voluto da De Zerbi al Brighton, non è mai stato tra i titolari dei Seagulls e il ritorno in Italia non sarebbe da escludere.

Se non si riuscisse a chiudere il brasiliano, allora ecco che spunta l’ipotesi Lucumi. Vincenzo Italiano valuterà il giocatore per del suo Bologna, ma sicuramente i felsinei non considerano incedibile il centrale difensivo. Seguiranno aggiornamenti.

CALCIOMERCATO MILAN, ARABIA SAUDITA SU ADLI

Il calciomercato Milan deve fare i conti con l’Arabia Saudita. Varie squadre della Saudi Pro League sono infatti interessati a due giocatori su tutti della rosa rossonera, entrambi centrocampisti: Ismael Bennacer e Yacine Adli.

Se sull’algerino le sirene si sono per ora placate, per il francese la questione è diversa. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, alcune società dell’Arabia Saudita potrebbero soddisfare i 15 milioni di richiesta del Milan.

Il giocatore ha da sempre dimostrato attaccamento alla maglia, anche quando giocava meno, però i rossoneri starebbero pensando di cederlo per rinforzare la difesa. Servono soldi per il doppio colpo Emerson Royal-Pavlovic e chissà che Adli non sia l’ago della bilancia per l’assalto decisivo ai due difensori.