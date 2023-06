CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Il PSG molla Thuram? Il Newcastle offre 65 milioni per Tonali (21 giugno 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, VERA CONCORRENZA PER THURAM?

Il calciomercato del Milan è in fermento e una delle ultime voci riguarda Marcos Thuram, attaccante del Borussia Mönchengladbach, che sembrava essere nel mirino del Paris Saint-Germain. Tuttavia, il club parigino sembra essersi tirato indietro dopo l’arrivo di Luis Enrique in panchina che avrebbe aperto altre prospettive per l’attacco, spalancando nel contempo una nuova opportunità per il Milan per mettere le mani sul giocatore.

Thuram, figlio del leggendario campione del mondo Lilian Thuram e da tempo nel giro della Nazionale francese, è considerato uno dei talenti emergenti nel calcio europeo e potrebbe rappresentare un rinforzo di valore per l’attacco del Milan. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno puntato forte su su di lui e l’ingaggio che la società rossonera arriva a offrirgli tra i 5 e i 5,5 milioni l’anno, sicuramente da top player della rosa milanista considerando i recenti parametri del club.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, OFFERTA SHOCK PER TONALI

Inoltre, il Milan si trova di fronte a un’altra decisione importante riguardo al futuro di Sandro Tonali. Il centrocampista italiano, reduce da un’altra stagione positiva con il Milan dopo il ruolo decisivo ricoperto in quella dello Scudetto, e nel giro della Nazionale azzurra è stato oggetto di un’offerta da parte del Newcastle, che avrebbe messo sul piatto ben 65 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni. I Magpies sono di proprietà del ricchissimo fondo saudita PIF e sono rientrati in Champions League proprio in questa stagione.

Nonostante l’importante offerta di calciomercato, il Milan sembra intenzionato a trattenere Tonali e non ha intenzione di cederlo facilmente. Tuttavia, l’offerta del Newcastle richiederà una riflessione accurata da parte del club italiano, poiché una somma così considerevole potrebbe influenzare le strategie di mercato del Milan. Senza dimenticare che attualmente Tonali guadagna circa 2,5 milioni netti l’anno al Milan e un’offerta del genere potrebbe preludere a un’impennata considerevole nel salario del giocatore, che potrebbe dunque spingere per l’addio.











