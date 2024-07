Calciomercato Milan News/ Kolo Muani avvicina Morata, nuovi sviluppi per Rabiot e Fofana (10 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SI PUNTA A CHIUDERE FOFANA

Il calciomercato Milan passa dai centrocampisti. Ormai non è una novità che Youssof Fofana, attualmente in forza al Monaco, sia l’obiettivo principale per Fonseca nonché il calciatore ad oggi più vicino a vestire la maglia rossonera, a maggior ragione dopo la prima offerta presentata di 12 milioni più bonus.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club monegasco è pienamente consapevole della volontà di Fofana di lasciare la società del Principato per accasarsi al Milan, ma vorrebbe qualche milione in più per permettere la cessione. La richiesta è di 20 milioni dunque le società dovranno trovare l’accordo visto che al momento ballano 8 milioni, bonus esclusi.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, RITORNO DI FIAMMA PER RABIOT

Un altro centrocampista francese per il calciomercato Milan potrebbe essere Adrien Rabiot. A differenza dell’affare Fofana, in questo caso non ci sarebbe alcun club da conviene dato che il calciatore ha lasciato la Juventus al termine del contratto che lo legava ai bianconeri fino al 30 giugno 2024.

Al tempo stesso bisognerà convincere il giocatore, richiesto anche da varie squadre e dunque ancora in fase decisionale. D’altronde fino a ieri Rabiot era impegnato con la sua Francia ad Euro 2024, salvo poi uscire di scena per mano della Spagna. I prossimi giorni saranno quindi fondamentali con il Milan che spero di comporre l’accoppiata francese a centrocampo per l’imminente stagione.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL CALDO ASSE PARIGI-MADRID-MILAN

Il calciomercato Milan guarda anche all’attacco. Alvaro Morata è l’obiettivo numero uno per i rossoneri, ma prima di affondare il colpo bisognerà ancora aspettare dato che la Spagna, Nazionale di cui Alvaro è il capitano, ha strappato il pass per la finale eliminando proprio la Francia di Fofana e Rabiot, gli altri due nomi caldi del mercato milanista.

Giungono però notizie di calciomercato confortanti sul fronte Morata-Milan: Ibrahimovic avrebbe chiamato l’ex Juventus per illustrare il progetto di Fonseca, convincendo il centravanti a tornare in Italia. L’altro incastro che avvicinerebbe l’attaccante è l’interessamento dell’Atletico Madrid per Kolo Muani. Se l’attuale giocatore del PSG si dovesse unire alla squadra spagnola, di conseguenza Morata sarebbe di troppo.

A proposito della punta della Spagna, dopo una prestazione di sacrifico maiuscola contro la Francia, Alvaro Morata avrebbe rischiato rischiato un infortunio a partita in corso. Nel tentativo di fermare un invasore, uno steward sarebbe entrato in scivolata su Morata durante i festeggiamenti per la conquista della finale. De La Fuente, CT della Spagna, avrebbe però rassicurato tutti sulle condizioni della punta.











