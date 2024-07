Le Pagelle di Spagna Francia/ Voti: Yamal stratosferico, Bleus in affanno (Euro 2024, 9 luglio – primo tempo)

Si è chiuso il primo tempo tra Spagna e Francia con le Furie Rosse in vantaggio grazie alla rimonta piazzata nel cuore della frazione. Le Furie Rosse vedono brillare soprattutto Lamine Yamal, autore di quello che può probabilmente essere considerato il più bel gol di Euro 2024, il tiro a giro del momentaneo pareggio spagnolo. Decisivo anche Dani Olmo, molto abile sull’azione dell’autogol di Koundé.

A livello difensivo gli iberici traballano un po’, pesa un’ammonizione sulla testa di Navas e Cucurella sembra un po’ in affanno rispetto alle ultime uscite. Incolpevole Unai Simon sul gol incassato, da segnalare come sempre le accelerazioni di Nico Williams, mentre Morata fa a sportellate nell’area transalpina non lesinando generosità.

Nella Francia stavolta non ha potuto opporre interventi decisivi Mike Maignan, la pennellata di Yamal era davvero ai confini della realtà. Sfortunato ma forse un po’ troppo irruento Koundé nell’azione dell’autogol, qualche sbavatura anche per Saliba mentre Theo Hernandez per il momento non brilla.

A centrocampo si sta rivelando una buona idea a livello di accompagnamento offensivo l’inserimento di Rabiot, ma c’è qualche lacuna a livello di copertura. Un po’ confusionario Kanté, sul fronte offensivo Dembelé è sempre difficile da contenere nelle sue accelerazioni, Mbappé e Kolo Muani hanno costruito con classe il gol del momentaneo vantaggio transalpino, ma alla Francia serve più incisività.

Le pagelle di Spagna Francia: i voti del primo tempo

I VOTI DELLA SPAGNA: Unai Simón 6; Navas 6, Nacho 5.5, Laporte 5.5, Cucurella 5.5; Olmo 7, Rodri 6.5, Fabián Ruiz 6.5; Yamal 8, Morata 6.5, Nico Williams 7.

I VOTI DELLA FRANCIA: Maignan 6; Koundé 5.5, Upamecano 6, Saliba 5.5, Theo Hernandez 6; Kanté 5.5, Tchouameni 6, Rabiot 6; Dembele 6.5, Kolo Muani 6.5, Mbappé 6.5.











