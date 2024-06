Calciomercato Milan News/ Pensieri concreti su Rabiot, Trippier e Thiaw si scambiano le maglie? (27 giugno)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: RABIOT È UNA PISTA CONCRETA

Una delle mosse più interessanti che il calciomercato Milan potrebbe operare in questi giorni riguarda Adrien Rabiot. Se ne parla oggi, perché mancano solo tre giorni alla scadenza del contratto che lo lega alla Juventus: il centrocampista francese, che lunedì giocherà gli ottavi degli Europei 2024 contro il Belgio, non ha ancora mandato cenni alla Continassa circa un possibile rinnovo, che è già sul piatto sulla base di un biennale con opzione su una terza stagione, e ingaggio a 7,5 milioni di euro. Thiago Motta a questo punto potrebbe fare altre valutazioni: infatti, avrebbe chiesto a Cristiano Giuntoli di accelerare per Khéphrén Thuram che rappresenta una pista davvero calda e concreta, con il giocatore che avrebbe accettato la destinazione.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Lukaku è tutto vero! Højbjerg per il centrocampo (27 giugno 2024)

Intanto però Rabiot si guarda intorno e, tra le squadre interessate, ci sarebbe anche il Milan: come viene riportato oggi, Geoffrey Moncada avrebbe già preso contatti con la mamma-agente Veronique e di fatto avrebbe pareggiato l’offerta della Juventus circa i termini economici, ma con un contratto triennale senza opzioni. Adesso la palla passa al calciatore: chiaramente fino al termine degli Europei Rabiot sarà concentrato sulle sorti della Francia, poi però bisognerà prendere una decisione. Vedremo, ma il Milan potrebbe aver mosso un significativo passo di calciomercato per strappare un giocatore importante alla concorrenza.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Bomba Lukaku! Occhio a Irié e Calver-Lewin (26 giugno 2024)

SI PARLA DI TRIPPIER

Intanto però il calciomercato Milan sta operando su altre soluzioni. Un nome sul tavolo sarebbe quello di Kieran Trippier: i rossoneri e il Newcastle sono in contatto dalla scorsa estate per la cessione di Sandro Tonali in Premier League, poi i Magpies si sono rifatti vivi per Fikayo Tomori ma il Milan chiedeva 50 milioni di euro per il cartellino e non se ne è fatto nulla. Adesso invece sul piatto ci sarebbe Malick Thiaw: il ventiduenne tedesco infatti sembrerebbe piacere al Newcastle che è a caccia di calciatori con cui puntellare la difesa. Il Milan, dal canto suo, avrebbe risposto con un interessamento per Trippier, esperto terzino che può giocare a destra (lo fa nel Newcastle) o a sinistra (con la nazionale inglese).

Calciomercato Milan news/ Interesse per André Trindade. Pellegrini in, Pellegrino out (25 giugno 2024)

Impegnato agli Europei 2024 dove è titolare, rinato a St. James’ Park dopo l’esperienza poco florida con l’Atletico Madrid, Trippier andrebbe a coprire qualche falla sulle corsie basse dove i rossoneri hanno sicuramente bisogno di aumentare il numero di elementi a disposizione. Piccolo problema: ha 33 anni, e il nuovo corso del Milan, concetto esplicitato da Zlatan Ibrahimovic, dovrebbe prevedere un ringiovanimento della rosa. Certo è anche vero che un singolo giocatore sopra i 30 anni non significherebbe necessariamente screditare e cancellare il nuovo progetto, sicuramente il Milan si sta guardando intorno alla ricerca di altri prospetti cui eventualmente si possa pensare a lungo termine.











© RIPRODUZIONE RISERVATA