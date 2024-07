Calciomercato Milan News/ Offerta ufficiale al Monaco per Fofana. Idea Yazici da svincolato (9 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PRIMA OFFERTA PER FOFANA

Il calciomercato Milan ha iniziato a preparare il colpo per Yossouf Fofana. Anche se i rossoneri sono abbastanza indietro sul fronte mercato non avendo presentato nessuno, a differenza delle altre big di Serie A, la società meneghina è molto sicura di assicurarsi il centrocampista francese.

D’altronde il calciatore ha rifiutato anche la Premier League pur di vestire la maglia del Milan, ma le intenzioni non bastano: bisogna passare ai fatti, convincendo il Monaco con l’offerta di calciomercato decisiva e di conseguenza presentando il giusto contratto al calciatore attualmente impegnato ad Euro 2024.

Secondo Daniele Longo su X, la prima offerta di calciomercato del Milan al Monaco è di 12 milioni più bonus con un contratto tra i 4 e i 5 anni a 3,5 milioni a stagione. Probabilmente tutto ciò accontenta più il calciatore che la squadra dato che la società monegasca aveva chiesto una cifra intorno ai 20 milioni.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, YAZICI A PARAMETRO ZERO E LA SITUAZIONE MORATA

Il calciomercato Milan potrebbe accontentare il proprio tecnico con un acquisto mirato. Yazici è passato da perno del Lille ai tempi proprio di Paulo Fonseca a svincolato. Il calciatore turco potrebbe dunque arrivare a San Siro da parametro zero, ritrovano il suo vecchio allenatore.

Su Morata ci sono dei risvolti che potrebbero avvicinarlo al Milan. Le continue critiche anche pesanti nei suoi confronti cominciando a stufare sia lo stesso Alvaro (“L’ho detto molte volte, qui non c’è rispetto per niente e per nessuno“) che la moglie Alice (“Odio fare la vittima e sollevare altre polemiche, ma questa cosa non mi sembra normale neanche lontanamente, mi dispiace“).

Ultimamente, la stoccata arriva da El Confidencial: “Un capitano che mette in imbarazzo la Spagna e non solo per il suo scarso livello agli Europei“. Questo potrebbe portare Morata a lasciare la Spagna, vista anche la clausola rescissoria di 13 milioni di euro. La proposta la giocatore è di un quadriennale, ma a meno dei 6 milioni che guadagna a Madrid.

