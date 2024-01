CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ L’Arsenal chiude per Kiwior, l’alternativa è Brassier (3 gennaio 2024)

Il calciomercato del Milan si muove sempre attorno al nome di un difensore da individuare e tra i giocatori oggetto di discussioni nel mercato del Milan c’è anche Jakub Kiwior. La prospettiva di vedere l’ex giocatore dello Spezia (già corteggiato dai rossoneri prima del suo passaggio in Inghilterra), ora al servizio dell’Arsenal, vestire la maglia rossonera sembra aver perso slancio. Secondo quanto riporta TMW, i Gunners sembrano restii a considerare l’opzione di un trasferimento in prestito per il difensore polacco, nonostante abbia avuto poche opportunità sotto la guida di Arteta. Il prezzo fissato dal club inglese per la sua cessione è intorno ai 20 milioni di euro, ma fintanto che non si aprirà all’ipotesi del prestito, il futuro di Kiwior sembra destinato a rimanere all’Arsenal.

Negli ultimi giorni, uno dei nomi di calciomercato associati alla difesa del Milan è quello di Lilian Brassier. Il club rossonero sembra aver avuto contatti con il difensore del Brest, con l’intenzione di chiudere l’affare già durante questa sessione invernale di calciomercato. Tuttavia, il futuro del difensore sembra allontanarsi dall’Italia. Secondo quanto riferito da ‘RMC Sport‘, il Monaco, già in trattativa per Thilo Kehrer, sarebbe vicino a concludere un accordo per Lilian Brassier. In tal caso, il Milan dovrà virare su altre opzioni di calciomercato per il reparto difensivo.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, DURÁN NOME NUOVO PER L’ATTACCO

Nella costante ricerca di un attaccante per rinforzare la rosa nel calciomercato di gennaio, il Milan ha aggiunto un nuovo nome alla lista dei possibili obiettivi: Jhon Durán, attaccante colombiano dell’Aston Villa, è stato proposto ai rossoneri nelle ultime ore. Classe 2003, centravanti mancino di fisico imponente (1,85 metri), Durán si fa valere in area ma sa anche cercare la giocata personale, dimostrandosi versatile quando necessario e sorprendente in fase offensiva (ha iniziato la sua carriera come esterno a centrocampo).

In certi aspetti, potrebbe ricordare il connazionale Duvan Zapata, di cui Durán è un grande ammiratore. Il profilo piace al Milan, ma essendo extracomunitario, la sua acquisizione richiederebbe la precedente cessione di un giocatore per liberare uno slot, con Krunic che sembra essere il principale candidato a lasciare Milanello. Durán ha vissuto un avvio da sogno nell’ultima Premier League. Lo scorso 20 agosto è partito dalla panchina, entrato in campo al 74’ e andato in gol al 75’ fissando il 4-0 per l’Aston Villa.











