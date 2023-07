CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Musah-Chukwueze, si stringe su due fronti (25 luglio 2023)

Il Milan si prepara ad accogliere un nuovo talento nel suo roster, Samuel Chukwueze. Dopo faticose trattative di calciomercato, il Milan e il Villarreal hanno definito gli ultimi dettagli burocratici per il trasferimento del nigeriano in Italia. Il club spagnolo ha dato il via libera al suo trasferimento e Chukwueze è atteso a Milano tra martedì e mercoledì per svolgere le visite mediche di rito e firmare un contratto che lo legherà al Milan fino al 2028. Successivamente, volerà negli Stati Uniti per raggiungere il gruppo guidato da Stefano Pioli.

L’operazione è stata definita per una cifra di 20 milioni di euro, a cui si aggiungono 8 milioni di euro di bonus, una somma che testimonia la fiducia riposta dal Milan nelle potenzialità del giovane talento nigeriano. L’arrivo di Chukwueze al Milan è legato, in qualche modo, all’affare Gabbia. Il difensore italiano è atteso in prestito secco dal Villarreal, in una trattativa che è rimasta separata ma che ora, con l’arrivo dell’accordo per Chukwueze, può prendere finalmente forma. Il Milan, quindi, potrà lasciar partire Gabbia verso il club spagnolo.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SI INSISTE PER MUSAH

Una volta completate queste operazioni di calciomercato, il Milan si concentrerà sugli ultimi ritocchi per completare la propria rosa. L’obiettivo principale per il centrocampo è Yunus Musah, l’uomo di forza che manca al momento nella rosa a disposizione di Stefano Pioli. Lo statunitense sembrava a un passo dal Milan, ma qualcosa sul fronte calciomercato non è andato per il verso giusto, e il Valencia ha deciso di portarlo con sé nella tournée in Svizzera. Tuttavia, Musah sembra spingere molto per trasferirsi al Milan e non sembra avere intenzione di rischiare infortuni che possano compromettere l’affare.

I colloqui tra i club continuano e si sta lavorando per trovare la formula giusta per arrivare a un accordo. Gli spagnoli tengono duro e hanno respinto anche l’ultima offerta milanista, circa 18 milioni di euro, ma il Milan sembra determinato a non mollare e continua a cercare una soluzione che soddisfi entrambe le parti. Con l’arrivo di Samuel Chukwueze e il possibile acquisto di Yunus Musah, il Milan spera di rinforzare ulteriormente la propria rosa in vista della prossima stagione, continuando a costruire dopo gli ultimi acquisti una squadra competitiva sotto la guida di Stefano Pioli dopo essersi spinti fino alla semifinale di Champions nella scorsa annata.











