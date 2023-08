CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Musah è sbarcato a Milano. De Ketelaere va a Bergamo (4 agosto 2023)

Yunus Musah è pronto a vivere una nuova e importante avventura calcistica al Milan. Il centrocampista americano ha cercato e voluto con determinazione questo trasferimento, rifiutando addirittura offerte provenienti dalla prestigiosa Premier League. Musah è arrivato a un accordo con il club rossonero per un contratto di 5 anni, che prevede un salario di circa 2 milioni di euro a stagione. Dopo una trattativa di calciomercato lunga quasi un mese, il Milan e il Valencia hanno finalmente raggiunto un accordo per la cessione del giocatore, stabilendo una cifra di base di 18 milioni di euro più 2 milioni di bonus.

Il giovane centrocampista è atterrato all’aeroporto di Linate, a Milano, proveniente da Amsterdam, pronto per le visite mediche che si svolgeranno domani mattina presso la Clinica La Madonnina. Con l’acquisizione di Musah, il Milan chiude ufficialmente l’ottava operazione in entrata di questa sessione di calciomercato. Per Musah, questo trasferimento rappresenta un ritorno in Italia, dove ha vissuto a Castelfranco Veneto fino all’età di 10 anni. Con il cuore diviso tra diverse nazionalità, possiede anche il passaporto italiano e ora avrà l’opportunità di mostrare il suo talento nel calcio italiano con la maglia del Milan.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, DE KETELAERE AI SALUTI?

L’Atalanta intanto sta facendo sul serio Charles De Ketelaere. Dopo i primi contatti iniziati con il Milan la scorsa settimana, il Milan ha aperto alla formula del prestito, dopo che non sono arrivate offerte di calciomercato per un’acquisizione a titolo definitivo del giocatore ex Bruges. L’intesa tra l’Atalanta e il Milan è stata raggiunta sulla base di un prestito oneroso di 3 milioni di euro, con la possibilità di riscattare definitivamente il giocatore per 23 milioni di euro.

Le trattativa di calciomercato tra Milan e Atalanta sembrano essere giunte a una fase decisiva, con una prevista “Conference call” tra i due club nelle prossime ore per definire gli ultimi dettagli dell’accordo. Tuttavia, il destino di De Ketelaere resta ancora incerto, poiché il giovane talento belga ha anche una proposta proveniente dalla Real Sociedad. Nonostante ciò, sembra probabile che il centrocampista decida di accettare l’offerta dell’Atalanta, un’occasione importante per lui per rilanciarsi in Italia dopo una stagione al di sotto delle aspettative.

