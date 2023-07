CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Musah rompe col Valencia, Tomori esalta Pulisic (27 luglio 2023)

Yunus Musah è determinato a vestire la maglia del Milan e sembra essere disposto a rompere il rapporto con il Valencia per farlo. Il centrocampista americano ha già raggiunto un accordo con i rossoneri e si è mostrato infastidito dalla strenua resistenza del presidente del Valencia, Lim. Secondo le informazioni riportate da Marco Demicheli di Sky Sport 24, Yunus Musah è il principale obiettivo del Milan nel calciomercato per rinforzare il centrocampo.

Tuttavia, il Valencia continua a tenere ferma la sua posizione e il giocatore ha ribadito ai dirigenti spagnoli che desidera solo trasferirsi ai rossoneri. Il Valencia sta cercando di spingere Musah verso altre destinazioni, ma il centrocampista sta aspettando che il Milan apra le porte al suo arrivo. Attualmente, il Valencia sta richiedendo 30 milioni di euro per il trasferimento, mentre il Milan sta offrendo 20 milioni. La speranza rossonera è che la situazione possa ammorbidirsi nel corso dei prossimi giorni e che si possa trovare un accordo soddisfacente per tutte le parti coinvolte.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, TOMORI ESALTA PULISIC

Nel frattempo, il difensore Fikayo Tomori, che è stato acquistato dal Milan dopo una stagione di prestito dal Chelsea, ha rilasciato delle dichiarazioni durante una conferenza stampa dagli Stati Uniti. Tomori ha parlato dell’arrivo di Christian Pulisic al Milan e della difficoltà della Serie A. I due si conoscono dai tempi in cui hanno giocato insieme al Chelsea e Tomori ha sottolineato che la Serie A è una competizione molto più difficile dal punto di vista tattico e dei dettagli rispetto alla Premier League.

Tomori ha anche parlato della mentalità della squadra del Milan e della determinazione di fare bene nella prossima stagione. La squadra è consapevole della propria forza e delle proprie qualità, ma è anche consapevole di dover migliorare in alcune situazioni. Con diversi nuovi calciatori arrivati nella squadra, trovare gli automatismi necessari richiede tempo, ma il Milan vuole tornare a vincere e a fare bene dopo una stagione che non ha soddisfatto pienamente le aspettative, pur col fondamentale obiettivo della qualificazione in Champions League centrato.

