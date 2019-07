Calciomercato Milan news/ No alla Roma per Suso (Ultime notizie)

Il calciomercato del Milan procede un po’ a rilento e sembra comunque aver cambiato target rispetto alle ultime due stagioni, con acquisti più giovani e mirati per cercare di rientrare nei parametri finanziari del club. Questo non significa che il club rossonero debba svendere i suoi pezzi migliori, che anzi dovranno far parte del piano di rilancio della società, aiutando i nuovi. E’ il caso dello spagnolo Suso che è stato cercato con grande insistenza dalla Roma negli ultimi giorni. L’offerta dei giallorossi ha raggiunto i 15 milioni di euro più l’inserimento del francese Defrel come contropartita tecnica. La proposta di Trigoria è stata rispedita al mittente, Suso dovrà superare le incertezze dell’ultimo periodo e far parte del Milan dell’immediato futuro.

Calciomercato Milan news, rinnovo per Bonaventura?

Tra i nomi che ruotano attorno al calciomercato del Milan, si è parlato di Demiral che piace molto a Giampaolo per la difesa ma che la Juventus non sembra disposta a cedere dopo averlo appena portato a Torino dal Sassuolo. Inoltre si è fatta largo la suggestione Modric. Si punta sull’amicizia di Zvonimir Boban con il Pallone d’Oro croato, ma i costi sono complicati da sostenere. Ci vorrebbe un assist del Real Madrid, magari voglioso di alleggerirsi di un ingaggio oneroso che Modric non dovrebbe però pretendere dai rossoneri. Sul fronte interno il Milan sta invece pensando di rinnovare il contratto a Bonaventura. Dopo il grave infortunio subito il centrocampista sta molto meglio e il suo rientro in campo si avvicina e potrebbe concretizzarsi già nelle prime giornate del prossimo campionato: il Milan punta sul suo rilancio anche per valorizzarne in cartellino.

