CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Occhi puntati su Guirassy. Emerson Royal, fissato il costo (25 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ACCELERATA PER LA PUNTA?

Il calciomercato del Milan potrebbe veder accelerare la trattativa per un obiettivo d’attacco rimasto sullo sfondo nelle ultime settimane. Questo perché i rossoneri hanno provato a chiudere per Joshua Zirkzee, senza trovare però l’accordo sulle commissioni per il bomber del Bologna, che ora sembra destinato all’estero. Dopo due stagioni con lo Stoccarda, nelle quali ha segnato 44 gol in 56 partite, Serhou Guirassy ha comunicato al club tedesco la sua intenzione di lasciare.

Il Milan, da tempo interessato all’attaccante classe ’96, ha intensificato il suo interesse soprattutto dopo il trasferimento di Giroud in MLS. Guirassy può liberarsi grazie a una clausola di 17,5 milioni di euro. Il focus dei rossoneri potrebbe spostarsi in maniera decisiva verso il bomber maliano, chiudendo così finalmente la telenovela sull’attaccante. La decisione deve arrivare presto, poiché anche Arsenal e Borussia Dortmund sono interessati all’attaccante guineano, con quest’ultimi leggermente favoriti.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, EMERSON ROYAL ESCE ALLO SCOPERTO

Il calciomercato del Milan poi vira sempre più forte verso Emerson Royal che, parlando sul canale YouTube del giornalista brasiliano André Hernan, ha confermato l’interesse dei rossoneri, in contatto con i dirigenti degli Spurs. Ecco le sue parole: “So che il Milan è in contatto con il Tottenham, hanno chiesto informazioni su di me. È molto gratificante, perché al Milan hanno giocato tanti brasiliani. Aspettiamo e vediamo cosa succederà. Quella del Milan è una maglia molto importante e sapere che squadre del genere mi stanno seguendo mi rende molto felice“.

Il Milan, tra gli obiettivi di calciomercato, sta cercando anche un terzino destro e il nome di Emerson Royal sembra essere in cima alla lista. Secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore brasiliano è in cerca di riscatto dopo una stagione non brillante al Tottenham, dove ha giocato poco. Gli Spurs chiedono poco più di 20 milioni di euro per il suo cartellino, ma il Milan punta a chiudere intorno ai 18 milioni e il gradimento del giocatore potrebbe dare senza obra di dubbio una spinta decisiva alla trattativa.











