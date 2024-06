CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Emerson Royal pista calda, c’è Gimenez per l’attacco (ultime notizie 4 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, FONSECA VUOLE SISTEMARE LA FASCIA

Il calciomercato del Milan comincia a muoversi attorno a nomi certi, anche se l’ufficializzazione di Paulo Fonseca come nuovo allenatore rossonero si fa attendere. Le indicazioni del tecnico portoghese, ex Roma, si stanno però già delineando e, in linea col suo gioco spregiudicato visto in questa ultima stagione anche al Lille, la prima richiesta riguarderebbe un esterno di fascia capace di fornire un grande appoggio in fase offensiva: e da diversi giorni ormai gli operatori di calciomercato indicano in Emerson Royal uno dei primi obiettivi del Milan per questa estate.

Emerson Royal, terzino destro del Tottenham, è uno degli obiettivi principali del Milan per rinforzare la difesa. Il difensore brasiliano è apprezzato per la sua solidità difensiva e la capacità di spinta sulla fascia destra, qualità che lo rendono ideale per il sistema di gioco di Paulo Fonseca. Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan sta negoziando con il Tottenham per trovare un accordo che possa portare Emerson a Milano. L’operazione potrebbe essere complessa a causa delle richieste economiche del club inglese (superiori ai 20 milioni per il cartellino), ma la dirigenza rossonera è determinata a concludere positivamente la trattativa.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SI PESCA DAL FEYENOORD?

Il calciomercato del Milan si muove anche alla ricerca di un nuovo attaccante per completare il reparto offensivo e Santiago Gimenez del Feyenoord è uno dei nomi caldi. L’attaccante messicano ha attirato l’attenzione grazie alle sue ottime prestazioni nel campionato olandese, dimostrandosi un bomber affidabile e versatile. Il Milan sta cercando di anticipare la concorrenza di altri club europei per assicurarsi Gimenez, il cui arrivo potrebbe rappresentare un significativo upgrade per l’attacco rossonero. La dirigenza è pronta a fare un’offerta concreta per convincere il Feyenoord a cedere il giovane talento, anche se gli olandesi sono una bottega notoriamente cara.

Per Gimenez il Feyenoord parte da una “base d’asta” di circa 25 milioni di euro, cifra comunque trattabile per un attaccante che ha già dimostrato di saper essere decisivo in Champions League e che ha manifestato voglia di respirare anche un’aria diversa nella prossima stagione. Sicuramente la pista Gimenez ha raffreddato l’ipotesi Zirkzee, con l’olandese del Bologna che sembra fuori dai radar dell’interesse del Milan, non solo per il costo del cartellino ma anche per caratteristiche tecniche, col club che sta cercando un centravanti più “alla Giroud“.











