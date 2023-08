CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Oggi le visite di Pellegrino. Richieste dalla Premier per Origi (22 agosto 2023)

Il Milan sta preparando una nuova aggiunta di calciomercato al suo reparto difensivo, annunciando l’acquisto di Marco Pellegrino, giovane centrale argentino nato nel 2002. Dopo una notte di negoziati intensi, i rossoneri e l’Atletico Platense hanno raggiunto un accordo completo: Pellegrino si unirà al Milan a titolo definitivo per 3,5 milioni di euro, con ulteriori 2 milioni di euro in bonus e il 10% su una futura vendita. Questo affare rappresenta un investimento sia per il presente che per il futuro, in quanto Pellegrino contribuirà immediatamente al rafforzamento del reparto difensivo del Milan.

Calciomercato Milan News/ Arriva Marco Pellegrino, il Betis su Saelemaekers (oggi lunedì 21 agosto 2023)

La Sampdoria è stata il primo club italiano ad esprimere interesse per Pellegrino, ma l’entrata in scena del Milan ha spinto i rossoneri in cima alle preferenze del giovane difensore. Pellegrino è arrivato in Italia nella serata di lunedì e il giorno successivo si sottoporrà alle tradizionali visite mediche prima di mettere la firma sul nuovo contratto con il Milan, segnando così l’inizio ufficiale della sua avventura italiana.

Calciomercato Milan news/ Cresce la fiducia per Marco Pellegrino, Colombo in uscita (19 agosto)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ORIGI PIACE IN INGHILTERRA

Nel frattempo, il Milan sta cercando di liberarsi di alcuni giocatori in eccesso prima della chiusura della finestra di calciomercato estivo. Tra questi c’è Divock Origi, il cui rendimento nella scorsa stagione è stato deludente, e che attualmente non fa parte dei piani di Stefano Pioli. Nonostante gli sforzi del Milan per trovare una nuova sistemazione, Origi sembra essere restio ad accettare alcune offerte provenienti dall’estero, anche dall’Arabia Saudita. Alcune società hanno mostrato interesse ma non hanno portato avanti le trattative. Il Milan è determinato a liberarsi di Origi, poiché non è stato convocato per il Soccer Champions Tour negli Stati Uniti e non è stato incluso nemmeno nelle amichevoli disputate in Italia, dimostrando che l’allenatore Pioli non ha intenzione di utilizzarlo.

Calciomercato Milan news/ Marco Pellegrino idea low cost in difesa, attenti a Kean! (oggi 18 agosto 2023)

L’alto stipendio del giocatore, che ammonta a 4 milioni di euro netti all’anno, rappresenta un ostacolo alla sua cessione. Tuttavia, il Milan è disposto a valutare offerte ragionevoli, soprattutto considerando che Origi è stato acquisito a parametro zero. Secondo quanto riferito da The Sun,lo Sheffield United è interessato a Origi e sta esplorando la possibilità di un prestito. Il club inglese, appena promosso in Premier League, è alla ricerca di un centravanti e sta valutando un ritorno di Origi in Inghilterra. Nonostante le sfide nell’individuare una soluzione, il Milan è determinato a risolvere la questione prima della chiusura della sessione estiva di calciomercato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA