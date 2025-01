CALCIOMERCATO MILAN, ASSE CALDO CON BOLOGNA

Il calciomercato Milan mette un nuovo nome nel mirino. Si tratta di Riccardo Orsolini, profilo che potrebbe rappresentare una valida alternativa a disposizione di Conceicao per quanto riguarda la trequartista rossonera.

Milan e Bologna sono in ottimi rapporti considerando le tante operazioni concluse negli ultimi anni come per esempio Pobega e Saelemaekers, quest’ultimo seppur solamente in prestito prima di tornare a Milano e partire per Roma nello scambio con Abraham.

Calciomercato Milan News/ Okafor e Chukwueze nel mirino del Bologna. Stoccarda su Pavlovic (24 gennaio 2025)

Tornando a Orsolini, la società lombarda avrebbe già presentato la prima offerta vale a dire 18 milioni di euro più il cartellino di Okafor. Il nome nella casuale dato che lo svizzero, insieme a Chukwueze, è uno degli obiettivi di Italiano.

Infatti entrambe le formazioni hanno bisogno di un nuovo profilo sulla trequarti e i rossoblu avrebbero chiesto informazioni per i due profili rossoneri in quanto entrambi cedibili mentre Orsolini è tutt’altro che in vendita, essendo un giocatore fondamentale per Italiano.

Calciomercato Milan News/ Emerson Royal, l'infortunio complica la cessione al Galatasaray (23 gennaio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN, RIMANE VIVA LA PISTA GIMENEZ

Il calciomercato Milan ha in mente di accelerare per questa operazione. Il Bologna naturalmente non vuole cedere poiché Orsolini come detto è un calciatore imprescindibile, ma come sempre i felsinei restano all’ascolto.

D’altronde per un’offerta congrua si potrebbe ragionare ed è per questo che gli emiliani hanno rifiutato, ma non chiuso i contatti con la società rossonera. D’altronde corre buon sangue e questo potrebbe mantenere tutto vivo.

In tutto ciò il Milan è sempre alle prese con un’operazione tutt’altro che banale ovvero Santiago Gimenez. L’attaccante del Feyenoord è stato blindato dagli olandesi almeno fino alla prossima gara di Champions League, dopodiché se ne potrà parlare.

Calciomercato Milan/ Fatta per Walker. Gimenez apre ai rossoneri (23 gennaio 2025)