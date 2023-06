Calciomercato Milan News/ In arrivo Luka Romero: sempre più in bilico De Ketelaere (29 giugno 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: INCERTO IL FUTURO DI DE KETELAERE

Ufficializzati i primi due acquisti (Ruben Loftus-Cheek e Marco Sportiello), adesso il calciomercato Milan si prepara a depositare il terzo contratto di questa estate: è infatti ad un passo l’arrivo di Luka Romero dalla Lazio, per il giovane argentino un quinquennale con Stefano Pioli che dovrà essere bravo a valorizzare un talento che in biancoceleste ha avuto ben poco spazio per esprimersi. L’arrivo di Romero, e quello che rimane probabile di Daichi Kamada (anche se il giapponese non ha ancora firmato), mettono ovviamente in dubbio la posizione di Charles De Ketelaere: a questo punto il belga potrebbe veramente lasciare la squadra rossonera dopo una stagione certamente non indimenticabile.

Ricordiamo che su di lui ha sempre speso belle parole Paolo Maldini, disposto ad aspettarlo come già era successo per Rafael Leao e Sandro Tonali; ora però Maldini non c’è più e Giorgio Furlani potrebbe avere altre idee. Il Milan sperava che De Ketelaere si rilanciasse agli Europei Under 21, ma il Belgio è stato eliminato al primo turno e il trequartista ha deluso; il problema è che per non incappare in una minusvalenza, anche in caso di cessione i rossoneri dovrebbero incassare almeno 28 milioni di euro. Ci sarà una squadra disposta a spenderli, nella speranza che De Ketelaere finalmente sbocci, oppure il futuro sarà ancora al Milan? Staremo a vedere… (agg. di Claudio Franceschini)

IL VILLARREAL SPARA ALTO PER CHUKWUEZE!

Il calciomercato del Milan entra sempre di più nel vivo dopo il terremoto-Tonali. Tra i nomi che interessano per l’attacco spicca quello di Samuel Chukwueze, talentuoso attaccante nigeriano del Villarreal. Tuttavia, le trattative sembrano incontrare qualche ostacolo a causa delle richieste finanziarie del club spagnolo. Secondo le ultime notizie di mercato, il Villarreal avrebbe sparato alto sul prezzo di Chukwueze, chiedendo al Milan circa 37 milioni di euro più bonus per il trasferimento del giocatore.

Si tratta di una cifra considerevole, ma il Milan dovrà valutare attentamente se investire su un talento come Chukwueze potrebbe rappresentare un valore aggiunto per la squadra che nel corso dell’ultima stagione si è trovata un po’ a corto di alternative offensive. Sul fronte offensivo i rossoneri stanno lavorando anche sulla pista Pulisic, con l’americano del Chelsea che piace molto a Pioli, ma Chukwueze potrebbe avere chance come alternativa solo se il Villarreal abbassasse le sue pretese.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SPUNTA IL NOME DI MUSAH

Nel frattempo, un nuovo nome di calciomercato è emerso per rafforzare la mediana del Milan. Yunus Musah, giovane centrocampista americano del Valencia, è entrato nel mirino dei rossoneri. Musah ha mostrato grandi qualità tecniche e una notevole visione di gioco nella sua esperienza in Liga, attirando l’attenzione di diversi club europei. Il Milan sembra interessato a portarlo in Italia, ma dovrà affrontare la concorrenza di altre squadre per assicurarsi le prestazioni del talentuoso centrocampista.

Secondo quanto riferito da Hector Gomez a Radio Tribuna Deportiva, il Milan ha avviato ufficialmente i contatti con il Valencia per discutere di una possibile acquisizione di Musah. Tuttavia, al momento il Milan non ha ancora presentato un’offerta ufficiale per il centrocampista. Il Valencia valuta il giocatore intorno ai 25 milioni di euro e sembra essere aperto alla possibilità di venderlo, considerando anche il desiderio di Musah di lasciare il club spagnolo. La situazione offre un potenziale scenario interessante per il Milan, che potrebbe cercare di raggiungere un accordo vantaggioso per entrambe le parti coinvolte.

