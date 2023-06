Calciomercato Milan News/ Ufficiale l’arrivo di Sportiello, si cerca lo sconto per Pulisic (28 giugno 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: UFFICIALE SPORTIELLO

È arrivata l’ufficialità del calciomercato Milan per un acquisto: non è certo una novità perché sapevamo da tempo che Marco Sportiello sarebbe diventato rossonero al primo momento disponibile, e così è avvenuto. Arriva a parametro zero dall’Atalanta: nell’ultima stagione ha giocato 15 partite sostituendo Juan Musso durante l’infortunio dell’argentino, e poi soffiandogli il posto nel finale di campionato. È un portiere di grande esperienza: dopo tre stagioni tra Serie D e Lega Pro è tornato a Bergamo e qui ha disputato tre anni di cui due da titolare, quindi anche alla Fiorentina si è preso la maglia di numero 1 nel 2017-2018 e poi è stato al Frosinone.

In totale Sportiello ha giocato 199 partite nel massimo campionato, aggiungendone 7 in Champions League: Gian Piero Gasperini era solito alternare i suoi portieri e quindi anche lui ha potuto maturare presenze sul terreno di gioco. Naturalmente il Milan lo ha acquistato per fare da riserva a Mike Maignan, ma attenzione: qualora il francese dovesse partire (resta sempre una possibilità), Sportiello potrebbe anche diventare titolare, pur se c’è la forte sensazione che il calciomercato rossonero si rivolgerebbe poi altrove per cercare un estremo difensore che, a tutti gli effetti, prenda il posto del francese. Comunque, staremo a vedere…

PER PULISIC SERVE UNO SCONTO

Nel frattempo il calciomercato Milan sta intensificando i contatti con il Chelsea, al tavolo di cui si sta giocando una doppia partita: Ruben Loftus-Cheek si può quasi considerare un nuovo calciatore rossonero, nei giorni scorsi Giorgio Furlani ha trovato l’accordo e adesso si aspetta soltanto l’ufficialità per salutare il centrocampista inglese come nuovo rinforzo per Stefano Pioli (aspettando Daichi Kamada, che non ha ancora firmato). Tuttavia, come noto, il Milan è andato all’assalto concreto anche di Christian Pulisic: l’esterno statunitense, che ha un passato nel Borussia Dortmund, non rientra nei piani del nuovo allenatore Mauricio Pochettino e così il Chelsea lo ha messo in vendita.

Qui c’è un problema ulteriore: i Blues vogliono monetizzare dalla cessione di Pulisic e chiedono almeno 25 milioni di euro. Una cifra che attualmente il calciomercato Milan non è disposto a pagare: si andrà così alla ricerca di uno sconto, potrebbe poi aiutare la doppia e potenziale cessione di Ante Rebic e Divock Origi in Turchia, con il croato che sarebbe entrato nelle mire del Besiktas e la società rossonera che potrebbe ricavarne 4-5 milioni di euro. Non è detto che l’operazione Milan-Pulisic si chiuda, sullo statunitense ci sono altre squadre pronte a bussare alla porta del Chelsea.











