Calciomercato Milan News/ Piace Gravenberch, Pedullà: “rossoneri pronti ad un sacrificio” (1 luglio 2023)

Calciomercato Milan News: nel mirino dei rossoneri c’è Ryan Gravenberch del Bayern Monaco

Nuove voci di calciomercato alimentano l’interesse attorno al Milan. Uno degli ultimi nomi finiti in orbita rossonera è quello dell’olandese classe 2002 Ryan Gravenberch, giovane giocatore di proprietà del Bayern Monaco. Un profilo dal grandissimo talento e con prospettive importanti. Dotato di un ottimo fisico, un’eccellente tecnica e di capacità di inserimento, Ryan Gravenberch è uno degli elementi su cui la società rossonera starebbe facendo più di un pensiero.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, i meneghini sarebbero pronti a compiere un grande sacrificio economico per aggiudicarsi le sue prestazioni, anche se la strada resta in salita. “Il sondaggio Milan c’è stato e per lui verrebbe fatto un grande sacrificio”, ha spiegato il famoso giornalista sul proprio sito ufficiale. Come dicevamo, però, non è un’operazione facile e va verificata la fattibilità.

Calciomercato Milan News: si spinge per Pulisic, ma manca ancora l’intesa col Chelsea

Per quanto riguarda le altre operazioni, dopo la cessione di Tonali, il Milan è pronto a godersi Ruben Loftus-Cheek, primo innesto di livello internazionale. Ma sono attesi anche altri rinforzi, ovviamente, e il nome che rimbalza da più parti è quello di Christian Pulisic. Secondo la Gazzetta dello Sport, la trattativa potrebbe andare in porto considerando che il Milan e il giocatore avrebbero già raggiunto un’intesa economica, sulla base di un ingaggio da 4 milioni netti a stagione.

Lo statunitense con passaporto croato sorride all’idea di vestire la maglia rossonera e attende che ora il Milan si accordi col Chelsea. In questo senso c’è ancora una distanza da colmare, dato che i meneghini vorrebbero chiudere intorno ai 15 milioni, mentre i Blues sono partiti da una base di venti milioni. Ne ballano cinque, resta da capire se le parti proveranno a trovare un’intesa a metà strada.

